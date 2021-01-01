فيجو: صلاح من أفضل 5 لاعبين بالعالم ورونالدو أثر في ريال مدريد

ماذا قال لويس فيجو عن النادي الأهلي المصري ومحمد صلاح وعن رونالدو وريال مدريد وزيارته لمصر؟

قال أسطورة كرة القدم البرتغالية إن كريستانو رونالدو تأثر برحيله عن ريال مدريد كما تأثر النادي، وأكد أنه رفقة محمد صلاح وليونيل ميسي من أفضل 5 لاعبين في العالم بالوقت الحالي.

وظهر لويس فيجو أثناء زيارته إلى مصر على شاشة قنوات أون تايم سبورتس في حوار تطرق فيه للعديد من الأمور أبرزها زيارة مصر بشكل عام ومباراة ريال مدريد أمام الأهلي وتقييمه للكرة المصرية ومحمد صلاح.

وبداية حول صلاح قال فيجو إنه واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم رفقة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بكل تأكيد، وأيضًا كيليان مبابي ونيمار وإرلينج هالاند وساديو ماني، مؤكدًا أنه من الصعب اختيار 5 فقط.

وحول الكرة المصرية قال: "في الوقت الحالي لا أمتلك أي معلومات عن كرة القدم المصرية لأنه من الصعب في أوروبا متابعة ما يحدث هنا، ولكن المنتخب المصري فريق كبير دائمًا، وشاهدت مواجهته أمام منتخب البرتغال".

وأضاف: "كان لي فرصة التدرب تحت قيادة مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، ولدي انطباع جيد عن تلك التجربة، لقد كانت في بداية مسيرتي حين كنت لاعبًا في صفوف سبورتينج لشبونة".

— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 15, 2021

وحول تأثير رحيل رونالدو عن ريال مدريد قال: "إذا كان لديك أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في فريقك فإن مغادرته تؤثر على أداء الفريق بكل تأكيد، لأنه يضمن لك إحراز العديد من الأهداف كل موسم".

وتابع: "لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن يعتمد أي نادٍ على لاعب أو لاعبين، خلال الفترة التي لعب فيها رونالدو لريال مدريد أضاف كل منهما للآخر، ولكن في بعض الأحيان تقرر أن تغير القميص، ويجب أن تتأقلم مع ذلك كلاعب وكنادٍ".

وبسؤاله عن أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعب معهم أجاب ضاحكًا: "عليّ أن أفكر قليلًا لأنني لا أتذكر، ولكن لعبت مع إيمانويل أمونيكي، ولا أتذكر البقية لأنني لا أريد أن أنسى أحدًا منهم، لا أتذكر جيدًا فقط لأن ذاكرتي تخونني في بعض الأحيان".

وحول الأندية التي لعب لها قال: "مسيرتي كانت ناجحة في كل الأندية التي لعبت لها، لا أستطيع اختيار نادٍ واحد فقط، كانت هناك لحظات هامة في سبورتينج لشبونة كونها كانت البداية، برشلونة كان خبرة جديدة خارج بلدي، والانتقال إلى ريال مدريد كان خطوة هامة، وأتيحت لي الفرصة إلى تمثيل إنتر".

وحول مواجهة القرن بين ريال مدريد والأهلي قال: "لقد حدث ذلك منذ سنوات عديدة، ولكن كانت المواجهة رائعة ومن الرائع أن تلاقي فريقًا لديه مثل هذه الشعبية الكبيرة وأن تلعب أمام كل هذه الجماهير في ملعب مفتوح".

وحول مصر قال: "مصر بلد عظيم ولديها سمعة جيدة فيما يتعلق بالسياحة، الناس هنا يحبون كرة القدم وشغوفون بها، الناس يرحبون بي دائمًا وأسعد بالتواجد في مصر، هذه زيارتي الخامسة أو ربما السادسة وفي كل مرة أشعر بالسعادة".

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يذكر أن لويس فيجو قد جاء إلى مصر منذ نحو أسبوعين رفقة سالجادو وفيرناندو هييرو وروبيرتو كارلوس، في رحلة اتسمت بالهدوء واللحظات الإيجابية التي يتذكرها كل منهم بعدما عاد إلى بلاده.