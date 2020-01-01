فيجو : الكرة تغيرت بعد انتقالي لريال مدريد وديمبيلي يذكرني بنفسي

النجم البرتغالي السابق تحدث كذلك عن رأيه في تطور اللعبة عمومًا

أكد لويس فيجو نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، تأييده لتقنية الفيديو، رغم كل الانتقادات التي وجهت لهذه الخاصية في الفترة الأخيرة.

فيجو الذي يعمل حاليًا كمستشار للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، يشرف حاليًا على مؤسسة لوريوس الخيرية، التي تعمل على دعم أكثر من 200 مشروع لمساعدة الأطفال على مستوى العالم.

وخلال مشاركته في أحد الأنشطة الخاصة بالمؤسسة، تحدث عن العديد من الموضوعات الهامة بكرة القدم الحديثة، ومنها تقنية الفيديو وخليفته في الملاعب.

المزيد من الفرق

وقال فيجو:"هذه الخاصية مهمة جدًا، وستبقى كما هي لسنوات، المجتمع يتعايش مع التكنولوجيا لذلك يجب على الرياضة التكيف مع الأمر".

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وأضاف:"هناك بعض المواقف التي يجب توضيحها لفهم بعض القرارات، خاصة في لحظات الفوضى داخل منطقة الجزاء ولمسات اليد، لأنه لا يمكنك قطع ذراعيك لتتمكن من اللعب داخل المنطقة".

وتابع:"من المحتمل أن تتأثر خصائص الأجيال الجديدة في كرة القدم، ربما نرى عدد أقل من المراوغات ونشاهد الفرق تلعب بصورة أكثر صرامة".

وأما عن اللاعب الذي يذكره بنفسه:"عثمان ديمبيلي، لديه قدرات هائلة لكن حظه كان سيئًا مع الإصابات، أيضًا سيرج جنابري، إنه شاب جيد جدًا وأحب ثقته بنفسه في مواقف واحد ضد واحد، نفس الأمر لأنسو فاتي جناح برشلونة وبورتو لاعب ريال سوسييداد".

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وأما عن انتقاله إلى ريال مدريد ومساهمته في تحويل مسار اللعبة:"لا أعرف إذا كان من المبالغة القول أن كرة القدم تغيرت، الأمور في إسبانيا على وجه التحديد أصبحت مختلفة، الأرقام بدأت تزداد في الصفقات بعد تطور اللعبة ودخولها في مرحلة جديدة كصناعة تهدف بشكل أكبر للتسويق والإعلان".

جدير الذكر أن فيجو انتقل من برشلونة إلى ريال مدريد في عام 2000 مقابل 60 مليون يورو، في واحدة من أشهر الصفقات التي أثارت الجدل في الكرة العالمية لسنوات طويلة.