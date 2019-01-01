الدوري الإسباني

فيجو: استفدت من غضب جماهير برشلونة ورونالدو يستحق الكرة الذهبية

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لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد السابق يتحدث عن واقعة رأس الخنزير وترشيح رونالدو للكرة الذهبية

كشف لويس فيجو نجم فريق ريال مدريد المعتزل عن تفاصيل جديدة تخص واقعة إلقاء رأس خنزير عليه في ملعب كامب نو بعد رحيله عن برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيجو وأكد خلالها أنه حاول الاستفادة قدر الإمكان من الواقعة ومن الأشياء التي تم إلقاءها عليه.

وقال فيجو: "كنت أتحمل مسؤولية الضربات الركنية وجعلت كل تركيزي على مهمتي فكنت أريد أن أقدم أفضل ما لدي لكنني لم أستطع بسبب كم الأشياء التي كان يتم إلقاؤها من المدرجات".

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وأضاف: "أتذكر كيف كان الأمر مناسبًا بالنسبة لي، وقتها كان زجاجة مياه غازية لأحد الرعاة المتعاقد معهم ملقاة على الأرض فرفعتها كأنه إعلان".

وأكمل عن مواطنه كريستيانو رونالدو وترشحه للكرة الذهبية: "دومًا ما يقدم أفضل المستويات، هو لاعب هام لفريقه وللمنتخب وأعتقد أنه يستحقها دون شك هذا العام ويجب أن نعترف بمجهوده الفردي، لكنني في النهاية لا أقرر الفائز لذلك الأمر أكثر صعوبة".

جدير بالذكر أن رونالدو يعد ضمن قائمة من ٣٠ لاعبًا من بينهم ليونيل ميسي ومحمد صلاح وكيليان مبابي وغيرهم من نجوم الكرة الأوروبية.

 

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