فيجولي: هدفي الفوز بكأس أفريقيا، وإلا لبقيت مع أطفالي في المنزل

نجم الجزائر لا يخاف أي منتخب أفريقي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد سفيان فيجولي نجم منتخب الجزائر أنهم يستعدون جيدًا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر هذا الشهر، مشددًا على أن العودة باللقب هو هدف المنتخب وجميع لاعبيه.

ويتواجد منتخب الخُضر حاليًا في قطر حيث يُقيم معسكره النهائي قبل التوجه إلى مصر والمشاركة في البطولة، إذ سيواجه كينيا في أول مبارياته في دور المجموعات.

صحيفة النهار الجزائرية نقلت عن فيجولي قوله للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم "اللاعبون جاهزون لرفع التحدي في كأس أفريقيا".

"المباراة الأولى مهمة وعلينا الدخول بقوة في هذه البطولة، وسنلعب مباراة بمباراة ولا نخاف أي منتخب كان".

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لاعب جالاتا سراي طالب زملاءه ببذل قصارى جهدهم للفوز باللقب وإسعاد الشعب الجزائري، مضيفًا حول معسكر الدوحة "معسكر الدوحة تكميلي لمعسكر سيدي موسى الذي عملنا فيه بطريقة جيدة، حيث دخلنا بسرعة في التدريبات الجيدة، وبطموح كبير من أجل إنجاح الكان، ونحن هنا في الدوحة من أجل التعود على حرارة الطقس".

وأضاف حول الأجواء الحارة المتوقعة في مصر خلال البطولة "لا أحد من اللاعبين يعاني من الحرارة في قطر لأننا محترفون وعلينا التأقلم مع كل شيء".

"في أفريقيا عليك أن تحضر بأفضل طريقة ممكنة وهذا ما نفعله، خاصة أن الحصة التدريبية مدتها طويلة، فعلينا أن نكون جاهزين بدنيا لهذه الكان".

"بالنسبة للطقس في مصر، علينا أن نعوض ذلك باللعب بروح وحماس والتركيز فوق أرضية الميدان".

وأتم حديثه موجهًا رسالة لجميع المنافسين على اللقب، بقوله "أنام وأستيقظ على لقب كأس أمم أفريقيا، وأنا متواجد هنا من أجل التتويج بالكان، وإلا لبقيت في منزلي مع أطفالي".

يُذكر أن منتخب الجزائر سيلعب في المجموعة بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا.