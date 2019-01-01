فيتولو: مواجهة ليجانيس كانت معقدة وهكذا سأرد الجميل لأتليتكو مدريد

بطل موقعة "بوتاركي" يبعث رسالة لجماهير الهنود الحمر

أعرب جناح أتليتكو مدريد فيتولو، عن سعادته الغامرة، بعد مساهمته في فوز فريقه على ليجانيس بهدفه الوحيد، في مباراة الأحد التي استضافها ملعب "بوتاركي" لحساب الأسبوع الثاني لليجا.

وبعد المباراة قال بطل الأتليتي في هذه الليلة "كانت مباراة صعبة. دائمًا تكون الأمور صعبة عندما نلعب على هذا الملعب، لديهم قدرة هائلة على التنافس أمام كل خصومهم، لكننا خرجنا سعداء، وينبغي علينا المواصلة بنفس الطريقة في قادم المواعيد".



وعن التغييرات التكتيكية، قال "يمكن للمدرب أن تجربة العديد من الطرق التكتيكية، وعندما لا تسير الأمور كما يريد، يتعين علينا التغيير، في النهاية نجح التغيير، ونحن سعداء بهذا الجهد".

وأضاف "نحن ما زلنا في بداية الموسم وهناك العديد من اللاعبين الجدد، لكن بالجودة التي يتمتعون بها من المؤكد أننا سننهي الموسم بشكل رائع".

توتنهام يسقط على ملعبه أمام نيوكاسل ويخسر بهدف نظيف في الجولة الثالثة من البريميرليج 💁‍♂️ pic.twitter.com/A9gfvjuLKL — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وختم بالحديث عن نفسه "أنا سعيد وأشعر أنني قمت بعمل جيد، أتأقلم مع الفريق شيئًا فشيئًا، وأي لاعب يحتاج للدقائق، وآمل أن أحصل على المزيد مع الوقت، وما أريده أن أثبت للجميع أن أتليتكو مدريد كان على صواب عندما وقع معي".