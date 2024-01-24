تشافي يريد تأقلمه سريعًا..

حينما وصل البرازيلي فيتور روكي إلى برشلونة، كان محملًا بآمال كبيرة من جمهور الفريق الكتالوني لاستبدال روبرت ليفاندوفسكي وحل مشكلة الهجوم برمتها.

لكن الفتى البالغ من العمر 18 عامًا، والذي جلبه برشلونة من أتلتيكو بارنينسي مقابل 60 مليون يورو، لا يبدو سريع التأقلم مع الأجواء الكتالونية.

وفقًا لبرنامج "بار كاناليس" الإذاعي، فإن روكي يواجه مشكلات لها علاقة بالإقامة، ووجوده في فنادق وفي بعض الأوقات مع العائلة، هذا بالإضافة إلى تغيير الأجواء مباشرة من قارة إلى أخرى.

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روكي لا يزال متأثرًا بعوامل الطقس واللغة وما شابه، وحياته الاجتماعية بين أفراد المجموعة في الفريق الكتالوني لم تصل إلى النقطة التي تضمن له الاستقرار ثم التطور.

هذا كله يضاف إلى حقيقة وصول روكي إلى برشلونة وهو للتو عائد من إصابة مدتها شهر، بالتالي لم يكن جاهزًا كفاية من الناحية البدنية.

على كل، لا شك في موهبة روكي، لكن مسألة التأقلم للاعب لم يتخط الثامنة عشرة من عمره أمر حتمي للوصول إلى أعلى مستوى يستطيع تقديمه، ومن ثم سيكون الحكم عليه منطقيًا.