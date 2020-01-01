فيتوريا يوجه رسالة لوزارة الصحة السعودية

إجراءات وقائية تتخذها وزارة الصحة السعودية

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، اليوم الخميس، عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة السعودية.

وقام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتجميد النشاط الرياضي حتى إشعار أخر من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا.

ووجه فيتوريا الشكر لوزارة الصحة السعودية لما قدمته من الحفاظ على سلامة الجميع والإجراءات الوقائية من أجل الحد من تفشي كورونا.

المزيد من الفرق

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي تصريحات للمدرب البرتغالي، قال فيها: "اليوم لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين، جميعا نلعب في فريق واحد".

اقرأ أيضًا - رسميًا - الأهلي يجدد عقد وليد سليمان لمدة موسمين

وأضاف المدير الفني للنصر السعودي في تصريحاته: "سننتصر في النهاية أمام عدو لا يمكننا مشاهدته " مشيرًا إلى ضرورة الوقاية.

النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يحتل في الوقت الحالي المركزالثاني بترتيب الدوري برصيد 45 نقطة خلف المتصدر الهلال صاحب الـ61 نقطة.