فيتوريا يفجر مفاجأة بشأن إقالته من النصر وموقفه من العودة للعالمي

فيتوريا يكشف عن العديد من الأمور المهمة في نادي النصر

فجر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي، عن مفاجأة بشأن إقالته من منصبه، بقرار من إدارة النادي السابقة، برئاسة صفوان السويكت، متحدثًا عن عودته لتدريب الفريق مرة أخرى، وعلاقته بالمغربي عبد الرزاق حمد الله، والكثير من الأمور التي تخص العالمي.

فيتوريا كان يتولى مهمة تدريب النصر، ولكن إدارة النادي السابقة برئاسة صفوان السويكت، قررت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ليتم التعاقد مع الكرواتي ألين هورفات، والذي رحل مؤخرًا هو الآخر بسبب تذبذب نتائج الفريق الأصفر.

مفاجأة بشأن إقالة فيتوريا

قال فيتوريا خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" المذاع عبر قناة العربية: "لم أتلق أي خطاب رسمي من جانب إدارة نادي النصر بشأن إقالتي من منصب المدير الفني، والأمور كانت شهفية فقط وبدون أي مقدمات، والأمور كانت في غاية الهدوء".

المدرب البرتغالي تابع: "لم أتوصل لاتفاق مع الناصر حتى الآن بشأن مستحقاتي المالية، ولا أريد التحدث عن هذه التفاصيل، فأنا أترك هذا الأمر للمحامي ووكيل أعمالي".

سبب تدهور نتائج النصر

وعن تدهور نتائج فريق النصر خلال الفترة الأخيرة له كمدير فني للفريق، علق فيتوريا قائلًا: "أنا راضي عن الذي قدمته مع الفريق رغم المشاكل، وبدأنا بداية قوية وقمنا بعمل وحدة داخل صفوف الفريق، قبل جائحة فيروس كورونا".

روي تابع: "التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا تسبب في تأثر مستوى اللاعبين، وكانت أول مباراة بعد التوقف أمام الهلال وخسرنا بأربعة أهداف مقابل هدف، وبعدها جاءت نتائج سلبية، ثم الخروج من دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني، كانت صدمة قاضية نفسية للاعبين، لأن كان أمرًا غير متوقع وليس في الحسبان".

واستطرد قائلًا: "تلاحم المسابقات تسبب أيضًا في عدد من الإصابات، ومن ثم فقد الفريق العديد من نجومه، مما أدى إلى تواصل النتائج السلبية للفريق".

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سياسة فيتوريا وإمكانية العودة للنصر

وكشف روي فيتوريا عن سياسته رفقة نادي النصر، وذلك في التعاقد مع لاعبين جدد، حيث أكد على أن جميع التعاقدات تمت بموافقته، وكانت إدارة النادي دائمًا تطلب رأيه من الناحية الفنية، ولكن كانت سياسته هي أن اللاعب يكون قادرًا على اللعب بروح الفريق، وليس التركيز على الجانب الفني.

وقال فيتوريا: "لدي فلسفة تعتمد على صغار السن ومستقبل فريق النصر باللاعبين المحليين الشباب، وكان ينقصني فقط الوقت لكي أنفذ فلسفتي، والتعاقد مع الكوري الجنوبي كين كان بعلمي، وهو لاعب محترف جدًا، وكان من أفضل الخيارات الآسيوية".

وعن إمكانية العودة لتدريب نادي النصر، قال فيتوريا: "لو طلب مني العودة لتدريب النصر سأوافق بكل تأكيد، لأنه من الشرف أن أدرب النصر، وأنا ممتن له بغض النظر عن أي شيء حدث، وأنا مقتنع بالعودة للتدريب في السعودية أو الخليج".

قوة علاقته بحمد الله وتحطيم الأرقام

وتحدث فيتوريا عن علاقته القوية مع نجم النصر عبد الرزاق حمد الله، حيث قال: "تعاملت معه بشكل خاص، لأنه نجم الفريق الأول، واستطاع تحطيم الكثير من الأرقام القياسية خلال 3 سنوات مع العالمي، فهم كان لديه بعض الظروف الخاصة، وكان في حاجة للتواجد مع أسرته، لذلك منحته بعض الإجازات من أجل السفر إلى بلاده".

جاء ذلك ردًا على الانتقادات التي كان يجدها فيتوريا من جانب إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، بسبب كثرة سفر حمد الله خلال فترة تواجده على رأس الجهاز الفني للفريق.