فيتوريا يصدم الأهلي .. ويكشف سبب تدريب النصر

كشف البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق لفريق نادي النصر، عن مستقبله التدريبي، في ظل اهتمام النادي الأهلي وتقديم عرضًا له من أجل تدريبه.

كيف صدم فيتوريا الأهلي؟

صدم فيتوريا الأهلي بشكل غير مباشر خلال حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث أكد على أنه يريد الاستمرار في أوروبا خلال الفترة القادمة.

المدرب البرتغالي قال عن مستقبله التدريبي: "لا أعتقد أنني سأدرب في البرازيل، لأنني أريد الاستمرار في أوروبا، ولكنني أريد أن أقرر مستقبلي بشكل جيد".

جاء ذلك بالتزامن مع انتشار أخبارًا قوية تؤكد على أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تقدمت بعرض رسمي من أجل التعاقد مع فيتوريا خلال الفترة الحالية.

ماذا قال فيتوريا عن تجربته مع النصر؟

روي فيتوريا تحدث عن تجربته مع نادي النصر، خاصة وأنها كانت الأولى له خارج البرتغال، حيث أشاد بتلك التجربة وأكد على أنها أثرت فيه بشكل إيجابي.

روي قال: "لا أعتقد أنني تسرعت في تدريب النصر، لأن العرض المقدم من النادي السعودي كان لا يقبل النقاش من الناحية المادية، وأيضًا كنت أريد الخروج من البرتغال".

واختتم فيتوريا حديثه قائلًا: "تجربتي مع نادي النصر، منحتني الفرصة من أجل مواصلة الفوز بالألقاب، وكانت تجربة مختلفة تمامًا، وجعلت مني شخصًا ومدربًا أفضل".

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