فيتوريا يشيد بفترته مع النصر .. ويكشف رفضه لرحيل النجوم

فيتوريا من أفضل المدربين الذين تواجدوا في الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للنصر، عن فترته مع العالمي، حيث يعد من أفضل المدربين خلال الفترة الماضية في الدوري السعودي للمحترفين.

النصر حقق رفقة فيتوريا بطولتين وهم الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي، وقاد الفريق في 86 مباراة حقق الفوز في 54 وتعادل في 13 وتلقى 19 هزيمة.

وقال فيتوريا في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أنا من المدربين الذين يرفضون بيع اللاعبين في أي نادي يدربه على نطاق واسع للحفاظ على القوام".

وأضاف المدير الفني البرتغالي السابق للنصر: "على سبيل المثال، في النصر هناك لاعبين عقودهم كانت تمتد إلى 5 سنوات، وهم كانوا أساس الفريق وقتها".

وتابع فيتوريا خلال تصريحاته: "مررت بالكثير من التجارب مع بنفيكا وفي السعودية مع النصر، وأشعر الآن أنني أفضل وأقوى بعد هذه التجارب".

النصر يتولى تدريبه حاليًا البرازيلي مانو مينيزيس، حيث تأهل معه إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ويسعى لتحقيق المفاجأة والوصول إلى اللقب.