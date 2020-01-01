فيتوريا يستخدم طريقة جديدة استعدادًا لدوري أبطال آسيا

النصر يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد.

استخدم المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، طريقة جديدة، خلال تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك ضمن إطار إعداد فريقه لبطولة دوري أبطال آسيا.

النصر سيواجه الاتحاد مساء اليوم الجمعة، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن فيتوريا قام باستحداث مركزًا جديدًا للمغربي نور الدين أمرابط لاعب فريقه، وذلك خلال المناورة المغلقة التي أقيمت أمس الخميس.

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فيتوريا قام بالاستعانة بخدمات أمرابط في مركز الظهير الأيمن بدلًا من سلطان الغنام، ليلعب بجوار مايكون بيريرا وعبد الإله العمري وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد، ليلعب بأسلوب 5-4-1.

وفي منتصف المناورة، عاد فيتوريا إلى أسلوبه السابق 4-5-1، بإعادة العمري إلى الفريق الرديف، والاستعانة بالبرازيلي بيتروس ماتيوس بدلًا منه في خط الوسط.

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وبعد انتهاء التدريبات، أكد فيتوريا للاعبي النصر، على أهمية جاهزيتهم لتطبيق أي أسلوب ينتهجه خلال المواجهة، على أن يتم اعتماد القائمة والأسلوب بشكل رسمي قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات.

ويسعى فيتوريا لتجهيز فريق النصر للمباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد حسم فريقه المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، وتتويج الهلال باللقب.