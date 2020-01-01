فيتوريا يحشد قوة النصر استعدادًا لمواجهة الشباب

النصر يستعد لمواجهة الشباب

رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي فكرة راحة اللاعبين خلال المرحلة الحالية ومواصلة التدريبات.

ويسعى النصر لاستعادة مستواه مرة أخرى بعد تراجع النتائج على المستوى المحلي، خلال الفترة الأخيرة وفقدان صدارة الدوري.

وتعادل النصر مع السد القطري، بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المزيد من الفرق

وشهدت التدريبات اليوم ظهور كلًا من عمر هوساوي وعبدالفتاح آدم، حيث يكملان برنامجهم التأهيلي استعدادً للعودة للمباريات.

ويرغب فيتوريا لحشد قواه خلال المباريات المقبلة، من أجل عدم التفريط في أي نقطة خلال المرحلة الحرجة من المنافسات.

اقرأ أيضًا - رابطة الزمالك في الإمارات لـ"جول": السوق السوداء سبب نفاد تذاكر الأهلي.. وانتظروا أعدادنا في السوبر

ويواجه النصر نظيره الشباب ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة حيث حقق الفوز في 10 لقاءات وتلقى هزيمتين وتعادل في 5.