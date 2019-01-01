فيتوريا يتمسك بالغشيان

البرتغالي اقتنع باللاعب الشاب في لقاء الذهاب أمام الوحدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، التفريط في خدمات اللاعب الشاب فرج الغشيان، مؤكدًا حاجته لخدماته على مدار الموسم المقبل.

العالمي يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي، بعد غدٍ الإثنين، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن البرتغالي أخبر مجلس النصر برفض التحاق الغشيان ببرنامج ابتعاث اللاعبين الموهوبين، والذي يهدف لتطوير مواهب كرة القدم السعودية، وانطلق في يوليو الماضي.

وأوضح فيتوريا لإدارة النادي أن اللاعب الشاب في حاجة لاكتساب بعض الخبرات فقط حتى يكون ضمن اللاعبين المميزين في الفريق، خاصة بعدما شارك في لقاء الذهاب أمام الفريق الإماراتي.

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وأشارت كذلك صحيفة "الرياضية" إلى أن مدرب العالمي يفاضل بين الغشيان ونواف الفرشان، لتعويض غياب حمد المنصور، في لقاء الإياب الآسيوي.

ويحاول فيتوريا تجهيز أحد الثنائي، بعد تعرض المنصور إلى إصابة بكدمة في لقاء الذهاب.

يذكر أن لقاء الذهاب بين النصر والوحدة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، على ملعب الملك فهد الدولي.