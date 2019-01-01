فيتوريا يتخلص من الفائضين عن حاجة النصر

المدرب البرتغالي يُرسل اثنين إلى المشروع المنتظر في الأيام القادمة

أفادت تقارير سعودية، أن مدرب النصر روي فيتوريا أعطى الضوء الأخضر، للتخلص من الأسماء الفائضة عن حاجة العالمي في المرحلة القادمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن المدرب البرتغالي عقد اجتماعًا مع مواطنه جواو جارسيا –مدرب الفئات السنية للنادي-، وذلك لإخباره بإعادة اثنين من الشباب غير المؤهلين للمنافسة على مكان في تشكيلة الفريق الأول، إلى فريق الشباب مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن فيتوريا خير جارسيا بين إعادة نايف الماس وفرج الغشيان بين الاعتماد عليهما في فريق الشباب أو إلحاقهما بفئة الرديف المنتظر استحداثها.

وبحسب نفس المصدر، فقد أخبر المدرب البرتغالي زميله بعدم حاجته للاعبين في المرحلة القادمة، في ظل اكتفائه بالعناصر المتاحة لديه في الوقت الراهن.

رينار يا لاعيييييب ⚽️😅



السعادة تبدو على وجه مدرب الأخضر بعد الحصة التدريبية الأولى 💪#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/sxHfZEv4qw — موقع قول السعودي (@GoalSA) October 8, 2019

تجدر الإشارة إلى أنه حال اعتمد الاتحاد السعودي اقتراح إقامة دوري الرديف، فسوف يظهر فريق رديف النصر في غضون أيام تعد على أصابع اليد الواحدة.