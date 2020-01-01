فيتوريا: مواجهة سباهان صعبة وما يهمني الروح الجماعية بالنصر

المدرب البرتغالي يتحدث عن مواجهة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، على أن مواجهة فريقه أمام سباهان أصفهان الإيراني، ستكون في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن خوض المباراة على نفس الملعب سيكون أمرًا في صالح فريقه.

النصر سيواجه سباهان أصفهان مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا، المقامة حاليًا في قطر.

فيتوريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "سنخوض مباراة الغد مع نفس الفريق وعلى نفس الملعب، المباراة الأولى كانت في صالحنا، ولكن هذا لا يعني شيء في مباراة غدًا".

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المدرب البرتغالي تابع: "سنواجه خصمًا يريد الفوز، وهو نفس هدفنا، حيث نسعى لتكملة سلسلة الانتصارات، وسنعمل من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد".

روي فيتوريا أردف: "نلعب في هذه البطولة كل مباراة وهدفنا الفوز، ونعمل خطوة بخطوة ومباراة تتبعها مباراة، وحققنا الفوز في المباراة الأولى، وقدمنا مستوى جيد، ولكن لدي الخبرة الكافية لمعرفة أن تتبع طموحنا من أجل تحقيق الفوز".

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وواصل: "لا أحب الحديث عن لاعب واحد فقط، بل عن الطريقة الجماعية ولعب الفريق، وننظر في الفريق لجميع اللاعبين، وحينما نشاهد الفريق يلعب بروح جماعية، هذا هو المهم".

ويتصدر فريق النصر ترتيب فرق المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، متفوقًا على السد القطري صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط، وسباهان الثالث بـ3 نقاط، والعين الإماراتي الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.