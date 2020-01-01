فيتوريا: كنا سننهي المباراة في الشوط الأول وسعيد بمستوى اللاعبين

مدرب النصر يعلق على انتصار فريقه بالكلاسيكو.

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، على أن فوز فريقه على الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، جاء مستحقًا، موجهًا الشكر للاعبيه ومشيدًا بهم.

النصر حجز بطاقة الصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الأهلي، بعد تحقيق الفوز في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت اليوم الأربعاء بهدفين دون رد.

فيتوريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النصر استحق الفوز بهذه المباراة، وكنا الأفضل منذ الدقيقة الأولى، كان من الممكن أن ننهي اللقاء من الشوط الأول، نظرًا للفرص التي سنحت لنا".

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المدرب البرتغالي تابع: "سعيد جدًا أن فريقي يصنع هذا الكم من الفرص، وإذا لم يكن يحدث هذا سأكون مستاءً للغاية، فأنا سعيد جدًا بمستوى لاعبي النصر".

وينتظر النصر الفائز من مباراة بيرسيوليس الإيراني أمام باختاكور الأوزبكي، في ربع النهائي، لمواجهته في مباراة نصف النهائي، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

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وحقق النصر الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، أحرزهما الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"، وعبد الفتاح عسيري، ليقودا العالمي إلى نصف النهائي.