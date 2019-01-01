فيتوريا يُجهز العبيد لموقعة السوبر أمام التعاون

هل يلحق عبد الرحمن العبيد بمباراة كأس السوبر السعودي؟

مازال فريق نادي النصر يستعد لمواجهة كأس السوبر السعودي أمام فريق التعاون، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق.

النصر سيلتقي التعاون على ملعب الملك عبد الله الدولي يوم السبت 4 يناير المقبل، في مباراة كأس السوبر السعودي، في تمام الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن فيتوريا يجهز عبد الرحمن العبيد، الظهير الأيسر للفريق، من أجل المشاركة أمام التعاون.

عبد الرحمن العبيد غاب الفترة الماضية عن النصر، بعد تعرضه للإصابة في الساق، خلال شهر نوفمبر الماضي.

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ويسعى فيتوريا لاكتمال جاهزية عبد الرحمن العبيد، استعدادًا لخوض مباراة التعاون القوية، في مباراة كأس السوبر السعودي.

النصر يخوض كأس السوبر، بصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع الهلال.

بينما يخوض التعاون المباراة، بصفته بطلًا لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على الاتحاد في المباراة النهائية الموسم الماضي.