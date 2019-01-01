فيتوريا: لم أندم على تدريبي للنصر

تصريحات مثيرة من فيتوريا بعد موسمه الأول مع النصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، على عدم ندمه باتخاذ قرار التدريب في السعودية، وأنه راض تمامًا عن موسمه الأول مع العالمي.

وانقذ فيتوريا موسم النصر بالتتويج بالدوري السعودي بعد منافسة قوية مع الهلال في الأمتار الأخيرة من البطولة التي شهدت إثارة كبيرة.

وقال فيتوريا لموقع "MAISFutebol" البرتغالي، إن كرة القدم في السعودية ذات أجواء صحية حيث يوجد تنافس قوية بين الأندية.

وأضاف: "جماهير الأندية تجلس بجانب بعضها دون حدوث أي مشكلة، ذهبت إلى ملعب الهلال وتمت معاملتي بشكل جيد واحترافي، ولا يتواجد هذا الشيء في البرتغال".

وتابع فيتوريا: "يجب أن تعمم تقنية الفيديو في جميع البطولات المحلية والقارية في جميع أنحاء العالم لما تحمله من أهمية وهي ما ظهرت في الملاعب السعودية".

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ويستعد النصر لفترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا للموسم القادم والحفاظ على نفس المستوى.