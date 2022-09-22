فيتوريا: انتظروا مصر في مونديال 2026 .. وحجازي: صلاح يصنع الفارق دائمًا

البرتغالي مستاء من موعد مواجهة الزمالك القارية

يبدو البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني لمنتخب مصر، متحمسًا لاستهلال مشواره مع الفراعنة، مشيدًا بالمجموعة الحالية من اللاعبين، واعدًا الجماهير بقيادة المنتخب للتأهل لكأس العالم 2026.

فيتوريا يظهر في أول مباراة بالغد:

البرتغالي كان قد وقع عقد قيادة المنتخب المصري لمدة أربع سنوات مقبلة، خلفًا للمدرب الوطني إيهاب جلال.

وجاءت إقالة إيهاب جلال من منصبه، بعد تراجع النتائج، وتعرضه لانتقادات واسعة، خلال ثلاث مباريات فقط قاد بها الفريق الوطني.

ومن المقرر أن يستهل فيتوريا مشواره مع مصر بمواجهة النيجر غدًا الجمعة، وديًا، على أن يختتم المعسكر بمواجهة ليبيريا في 27 من الشهر الجاري.

ماذا قال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي؟

البرتغالي برر عدم استدعاء محمد عواد؛ حارس الزمالك، رغم تألقه اللافت للنظر في الفترة الأخيرة، معربًا عن استيائه من موعد مواجهة الزمالك وإيليكت التشادي، ضمن إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، خلال فترة توقف دولي.

وقال فيتوريا: "موعد مواجهة الزمالك غريب للغاية بالنسبة لي، لا أعلم من المخطئ؟ ومن حدد هذا الموعد؟، كيف لفريق أن يخوض مباراة خلال التوقف الدولي؟!، من حق اللاعبين أن يمثلوا منتخب بلادهم، حتى ولو في مجرد مباراة ودية، نحن نخوض كافة المباريات كأنها نهائي كأس العالم".

وبسؤاله عن سبب استبعاد عواد، أوضح: "لا أحب الحديث عن اللاعبين المستبعدين، لكن هذه المرة سأتحدث عن عواد، وهذا الموقف لن يتكرر، نعم! يعجبني عواد، وبالفعل كنت سأستدعي سبعة أو ثمانية لاعبين من الزمالك، لكنني فضلت الاكتفاء بأربعة فقط، لأنني وضعت في الاعتبار مباراة الزمالك القارية.

"في الأخير انضمام أي لاعب هو قراري أنا، سواء قوبل بإعجاب من الجمهور أو لا، أنا أضم اللاعبين بحسب أهدافنا ومنافسينا واستمرارية كل لاعب، وقت المعسكرات ضيق، ومن المهم أن يستوعب اللاعبون الذين يتم استدعائهم أفكارنا".

وعن أكثر شيء سلبي واجهه منذ توليه المسؤولية، علق فيتوريا: "لو كان هناك ما لا يعجبني في اللاعبين، سأقول ذلك، لكن هذا لن يحدث كثيرًا، لأنهم لاعبيني، والمجموعة الحالية مثالية ولديهم خبرة كبيرة، بجانب إعجابي بمجهودهم وتركيزهم".

واختتم المدرب البرتغالي: "لا أحب إطلاق الوعود، لكنني من اللحظة أخبركم أن مصر ستتأهل لكأس العالم 2026، سنكون جاهزين للوصول لأبعد نقطة وسنقاتل على كل فرصة".

ماذا قال حجازي خلال المؤتمر الصحفي؟

أما من جهته، أعرب أحمد حجازي؛ مدافع الفراعنة، عن ارتياحه بالتنظيم الجيد في المعسكر، مشيدًا بدور محمد صلاح؛ قائد الفريق.

وقال حجازي، خلال المؤتمر: "المعسكر مثالي جدًا والتنظيم رائع، الجميع يركز ويلتزم بالتدريبات وتنفيذ تعليمات المدرب، حتى المجموعة التي انضمت متأخرة للمعسكر، كانت حريصة على المشاركة في التدريبات، الجميع هنا متحمس للفترة المقبلة، فنحن نريد أن نظهر بشكل مختلف، لنتخطى المرحلة الماضية".

وأضاف متحدثًا عن قائد المنتخب محمد صلاح: "هو قائدنا وواحد من أفضل لاعبي العالم، وجوده معنا يصنع الفارق من الناحية الفنية والمعنوية والجميع يريد الاستفادة من خبراته، بجانب أنه يمثل دافعًا معنويًا بالنسبة لنا".

مصر وعام للنسيان:

عام 2022، يعد عامًا للنسيان للمنتخب المصري، إذ تلقى به صدمتان..

بقيادة المدرب كارلوس كيروش، نجح الفراعنة في الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، لكنهم خسروا النهائي أمام السنغال.

وبعدها، التقى منتخب مصر بالسنغال من جديد، في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وحقق الفراعنة الفوز في الذهاب 1-0، لكنهم تلقوا الهزيمة في الإياب بركلات الترجيح، ليضيع حلم التأهل الثاني على التوالي للحدث العالمي.