فيتوريا يحذر لاعبي النصر من الإفراط في الأغذية خلال رمضان

مدرب النصر يحذر لاعبيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، على تحذير لاعبيه من الإفراط في تناول الأغذية خلال شهر رمضان المعظم.

وأشارت تقارير إلى أن فيتوريا قام بتسليم لاعبي النصر جدول غذائي خلال شهر رمضان المبارك، وبرنامج مواعيد التدريبات.

فيتوريا حذر لاعبيه من الإفراط في التغذية، وهو الأمر الذي سيكون له الأثر السلبي على لياقة اللاعبين وأدائهم داخل الملعب في المباريات.

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وطلب فيتوريا من اللاعبين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتدريبات التي تنطلق في تمام العاشرة مساءً، وذلك طوال الفترة المقبلة.

النصر يستعد لمواجهة الوصل الإماراتي مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر النصر ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن الهلال.