مهاجم النصر الجديد ضمن 3 أسماء طلب فيتوريا رحيلهم

تم التعاقد معه هذا الصيف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت تقارير صحفية لطلب روي فيتوريا من إدارة النصر خروج 3 لاعبين من الفريق هذا الصيف، أحدهم المهاجم صالح آل عباس الذي انضم لهم هذا الصيف قادمًا من نجران.

وأفادت المصادر المتابعة لبطل السعودية أن المدرب البرتغالي قرر التخلي عن آل عباس وعبد الله السالم ونواف الفرشان، لكن بالإعارة فقط رافضًا بيعهم نهائيًا.

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وأضافت أن فيتوريا أبلغ مجلس الإدارة بقيادة صفوان السويكت اكتفائه بالرباعي عبد الرزاق حمدالله وأحمد موسى ونور الدين أمرابط وعبد الفتاح آدم في خط هجوم النصر للموسم القادم.

ويخوض النصر خلال الأسبوعين القادمين مباريات مهمة، أبرزها افتتاح موسم 2019-2020 في الدوري السعودي للمحترفين أمام ضمك الصاعد حديثًا للبطولة يوم الخميس القادم، ومن ثم مواجهة السد القطري الحاسمة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 26 أغسطس الجاري.