رقم صادم للسعوديين ومميز للنصر .. الأجانب يُسيطرون على أهداف الدوري السعودي

إحصائية مثيرة من الجولات التسعة التي لعبت

وصل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي محطته التاسعة، وقد سُجل خلال مبارياته الـ72 ما مجموعه 202 هدفًا ... تلك الأهداف حملت إحصائية صادمة للاعبين السعوديين ورقمًا مميزًا لنادي النصر .

النصر بدأ بداية مخيبة جدًا للموسم الجاري من الدوري السعودي، لكن خيبة الأمل تلك لا تتواجد أبدًا عند الحديث عن إنتاج اللاعبين السعوديين ودورهم في نتائج الفريق وخاصة أهدافه.

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فارس نجد يتواجد في المركز قبل الأخير حاليًا برصيد 7 نقاط فقط، ولكن المفارقة العجيبة أننا لو احتسبنا نتائج الأندية في الدوري السعودي حسب أهداف اللاعبين السعوديين فقط سيتقدم النصر لصدارة جدول الترتيب بجانب الهلال برصيد 20 نقطة لكل منهما.

أهداف الدوري السعودي حتى الآن شهدت تفوقًا ساحقًا من جانب اللاعبين الأجانب، إذ سجلوا 142 هدفًا مقابل 60 هدفًا فقط للاعبين السعوديين.

الأرقام السابقة تعني أن اللاعبين المحليين لم يُسجلوا أكثر من 29% من أهداف الدوري السعودي 2020-2021 مقابل 71% للاعبين الأجانب ... رقم صادم للاعبين السعوديين ومخيب للمنتخب السعودي ومقلق جدًا بالطبع للمدرب هيرفي رينارد.

النصر هو أكثر الأندية إحرازًا للأهداف بأقدام السعوديين، برصيد 8 أهداف، يليه الهلال بـ7 أهداف ثم الشباب بـ6، فيما لم يُسجل الاتحاد سوى هدف واحد بواسطة لاعبيه السعوديين ومعه كذلك أبها والفيصلي.

الرقم المثير للإعجاب من جانب النصر هو أن أهداف اللاعبين السعوديين لم تغب أبدًا عن مبارياته التي استطاع التسجيل فيها، إذ لعب الفريق 9 مباريات فشل في الوصول لمرمى المنافس في مباراتين منها، أمام التعاون والهلال، ونجح في التسجيل في 7 مباريات.

تلك المباريات السبعة شهدت أهدافًا من لاعبيه السعوديين، بواقع 3 أهداف لأيمن يحيى واثنين لخالد الغنام وهدف لكلٍ من سامي النجعي وعبد الإله العمري وفراس البريكان.

ربما هذا الأرقام تؤكد حديث الرئيس صفوان السويكت والمدرب روي فيتوريا قبل انطلاق الموسم أن المنتخب السعودي سيعتمد بشكل أساسي على نجوم النصر مستقبلًا، وأن النادي يمتلك حاليًا ثروة من اللاعبين المحليين.

المعلومة الأخيرة هنا أن قائمة الهدافين العشرة الأوائل في الدوري السعودي هذا الموسم تخلو تمامًا من اللاعبين السعوديين، وأول سعودي يدخل قائمة الهدافين هو حسن العمري لاعب وسط القادسية برصيد 4 أهداف في المركز الـ11.