فيتوريا ينتقد جمهور النصر ويؤكد: معاناتنا لها أسباب واضحة

تصريح مثير من الناقد الرياضي السعودي

أبدى روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي سعادته ورضاه عن الفوز على الباطن مساء أمس في الدوري السعودي، كما وجه انتقادًا واضحًا لجماهير الفريق مؤكدًا لهم أن معاناة البداية كان لها أسبابًا واضحة.

النصر حقق انتصارًا صعبًا على الباطن في تاسع جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم أمس، لكنه لم يُخرجه من مركزه قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

المدرب البرتغالي بدأ حديثه عن اللقاء لقناة السعودية الرياضية قائلًا "كانت مباراة صعبة ضد فريق جيد بدأ الموسم جيدًا مقارنة بأنه صاعد من دوري الدرجة الأولى، كل المباريات صعبة لكننا في النهاية استحقينا الفوز بالنظر لامتلاكنا عدد كبير من الفرص الجيدة، سجلنا هدفين في النهاية وكان فوزًا مستحقًا".

المزيد من الفرق

أضاف "أهنئ اللاعبين جميعًا على الفوز وتركيزهم وأدائهم الجيد، وأهنئ خاصة البدلاء الذي شاركوا خلال اللقاء لأنهم طوروا الأداء وأضافوا الكثير من الجودة له".

فيتوريا أشاد بنهج والتزام لاعبيه، مؤكدًا أنه يمنحه الثقة في أن القادم سيكون أفضل، ومضيفًا "عانينا من مشاكل كثيرة سابقًا، لكن تلك هي كرة القدم، نحن في مرحلة مفصلية ولكن ما أراه من اللاعبين من سلوك والتزام يعطيني الثقة أننا سنكون على قدر الطموحات".

وأتم حول أسباب البداية الصعبة "جمهور النصر عاطفي، فيما نحن نتعامل بواقعية واتزان، معاناتنا وبدايتنا المتعثرة كان لها أسبابًا واضحة مثل الإصابات وكورونا ولعب عدد كبير من المباريات في بطولات مختلفة".

"انتهى كل هذا الآن ولم يعد لدينا أي عذر، نحن بحاجة للتركيز على كل المباريات وأن نتقدم خطوة بخطوة ومباراة بمباراة، حصدنا اليوم 3 نقاط وقد أصبحوا خلفنا الآن، علينا التركيز على النقاط الثلاثة القادمة خاصة أن المباراة كذلك لن تكون سهلة".