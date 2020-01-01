فيتوريا: التعادل نتيجة مبشرة .. وهناك أشياء يصعب فهمها

النصر يواصل نتائجه المتراجعة

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر عن التعادل أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين وتفسيره لسبب تراجع الأداء خلال الفترة الماضية.

وتعادل النصر مع الاتفاق، بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط أداء متراجع من العالمي.

وقال فيتوريا عقب اللقاء في تصريحات تلفزيونية: "التعادل نتيجة جيدة وقد تكون مبشرة بشكل كبير للنتائج في المرحلة المقبلة".

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وأضاف المدرب البرتغالي: "هناك أمور تحدث في اللقاء، من الصعب فهمها مع نهاية الشوط الأول، مع استخدام كل هذه التقنيات للتحكيم".

وتابع فيتوريا: "هناك لمسة يد قبل احتساب ركلة الجزاء الثانية لنا، ولم تتم مراجعة اللقطة من قبل حكم (الفار) نهائيًا، على عكس ما حدث في لقاء سابق قبل 10 أيام وتم إلغاء هدف لنا".

ويحتل النصر في الوقت الحالي المركز قبل الآخير، برصيد 4 نقاط من 7 مباريات حيث حقق فوزًا وحيدًا وتعادل أيضًا و5 هزائم.