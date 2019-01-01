فيتشو لجمهور الاتحاد: انسوا العمر والملعب الحكم

الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا يقدم أداءً جيدًا مع العميد خلال ثلاث مباريات شارك بها حتى الآن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، رضاه عن المستوى الذي يقدمه مع العميد، مؤكدًا رغبته رفقة زملائه في الخروج بنتيجة أكبر خلال مواجهة العهد اللبناني.

العميد حقق الفوز أمام الفريق اللبناني بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية. (طالع التفاصيل)

وقال فيتشو، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "كنا نرغب في التسجيل أكثر، ثلاثية نظيفة نتيجة ممتازة، لكن هناك مباراة ثانية، لذلك كل الأمور مطروحة، سنستعد جيدًا للإياب".

وأضاف: "أشكر الجهاز الفني وزملائي الذين ساعدوني على الظهور بصورة جيدة اليوم".

وبسؤاله عن عدم رضاء جمهور الاتحاد بالتعاقد معه خلال الصيف الجاري، بسبب العمر، علق صاحب الـ30 عامًا: "في عالم كرة القدم هناك نوعين من اللاعبين؛ الجيد والسيء، انسوا موضوع العمر، العطاء في الملعب هو الحكم، وفي النهاية أن سعيد بما أقدمه، واتمنى الاستمرار على هذا المستوى، وأتمنى إسعاد الجماهير".

يذكر أن لقاء الإياب بين الاتحاد والعهد من المقرر أن يقام في 31 من أغسطس الجاري، على ملعب المدينة الرياضية ببيروت.