فيتسل: لا أتمنى هبوط شالكه

أكسيل فيتسل نجم فريق بروسيا دورتموند يؤكد أنه لا يتمنى هبوط غريمهم في المدينة شالكه للدرجة الثانية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أكسيل فيتسل نجم فريق بروسيا دورتموند على أمله ببقاء فريق شالكه في الدوري الألماني بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل تهديدهم بالهبوط للدرجة الثانية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيتسل على هامش المباراة المقبلة بين الفريقين، وأكد خلالها أن المنافسة في الديربي يكون لها أجواءًا خاصة تمنعه من تمني هبوط خصمهم.

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وقال فيتسل: "بكل صراحة لا أتمنى أن يهبط شالكه، لأنني أفهم ما الذي يعنيه الديربي للجميع هنا في المنطقة، هي مباراة يتحدث عنها الجميع في كل ألمانيا، لماذا قد أحب أن نفقد هذا؟".

وأضاف: "بالرغم من كل تلك الأمور التي تأتي مع الديربي وكل ما تحدثت عنه، عندما نواجههم في المباراة لن يكون بإمكاننا أن نساعدهم بأي شكل".

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واختتم بالحديث عن المنافسة مع بايرن وقال: "كل شيء ممكن، لدينا مباريات صعبة مقبلة، كذلك بايرن ميونخ، لكن دعونا نفكر في المباراة المقبلة فقط".

جدير بالذكر أن شالكه يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 15 ومهدد بالهبوط حيث يفصله عن تلك المراكز ست نقاط فقط.