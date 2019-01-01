فونسيكا يشيد بسمولينج ويؤكد: كان يمكننا الفوز بسداسية

باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما يؤكد أن فريقه كان يستطيع الفوز بستة أهداف أمام نظيره ليتشي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما على سعادته بما قدمه فريقه اليوم أمام نظيره ليتشي ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق بعد المواجهة وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه تحقيق الفوز بنتيجة أكبر من تلك.

وقال فونسيكا: "الفوز بذلك النوع من المباريات هام للغاية بالنسبة لنا، لقد قدمنا أداءً طيبًا للغاية وسيطرنا على المباراة كما خلقنا العديد من الفرص للتسجيل".

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وأضاف: "أهدرنا ركلة جزاء أيضًا لكنني أعتقد أن الفريق عمل بشكل كبير لكن كان يمكنا أن نحقق الفوز اليوم بخمسة أو ستة أهداف".

وأكمل: "سمولينج ومانشيني لعبا بشكل جيد أيضًا لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نحافظ على شباكنا نظيفة، أنا سعيد بما قدمناه".

جدير بالذكر أن روما كان قد حقق الفوز بهدف وحيد على ليتشي ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو.