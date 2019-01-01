فونسيكا: هكذا يجب أن تكون روما

باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما يؤكد على سعادته بأداء الفريق أمام نظيره سبال.

أعرب المدرب باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما عن سعادته بفوز فريقه على نظيره سبال في الدوري الإيطالي مساء اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فونسيكا وأكد خلالها أنه يريد دومًا من الفريق أن يقدم مثل تلك المستويات في كل المباريات التي يخوضها.

وقال فونسيكا: "أعتقد أننا لعبنا نصف أول جيد من المباراة حتى لو كنا قد أهدرنا الكثير من الأهداف لكننا لعبنا بالكثير من الحدة والسرعة في الشوط الأول".

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وأضاف: "بعد بداية الشوط الثاني الفريق خلق المزيد من الفرص وفي النهاية استحقينا أن نحقق الفوز، لقد أظهر الفريق التصرفات والروح الصحيحة".

وأكمل: "الفريق كان يعلم أن الشجاعة هي الأهم ضمن الصفات الشخصية بالنسبة لي، أي لاعب يتواجد في روما يجب أن يملك تلك الأمور".

وأنهى تصريحاته عن فلورينزي: "لقد لعب مباراة جيدة اليوم، هو رجل محترف وليس لدي أي مشكلة معه، بالرغم من أنني ألجأ بعض الأحيان لخيارات أخرى".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز روما بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره سبال بالرغم من تأخر الفريق بهدف نظيف في نهاية الشوط الأول.