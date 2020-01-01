فونسيكا: مهاجمي الفريق السبب في الخسارة أمام يوفنتوس

فونسيكا مستاء من أداء مهاجمي الفريق

اشتكى باولو فونسيكا مدرب روما الإيطالي، من الطريقة التي دافع بها لاعبيه أمام يوفنتوس اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا.

روما خسر اليوم أمام يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز" معقل السيدة العجوز.

وقال فونسيكا في تصريحات عقب المباراة: "سجل يوفنتوس هدفين من الثلاثة بطريقة غريبة من داخل مناطقنا الأمر سيء للغاية وعلى المهاجمين مساعدة المدافعين، أنا حقاً مساء!".

وأضاف: "مهاجمينا لم يكونوا في أفضل حال في تلك الليلة في الشكل الهجومي لم يصنعوا الفارق وكذلك في الدعم الدفاعي، عليهم مساعدة أنفسهم بشكل أكبر".

وعن إصابة اللاعب ديوارا أكد: "أنا قلق للغاية على إصابته أتمنى أن يكون بخير وينجح في العودة سريعاً ليس لدينا العديد من اللاعبين في الفريق، ونحتاجه بشدة في مباراة لاتسيو المقبلة في الدوري".

رجل رائع – رجل مخيب | يوفنتوس وروما

وعن توقعاته لمباراة لاتسيو في الدوري يرى أن اللقاء سيكون صعب للغاية، بسبب عدم لعبهم بنفس الطريقة التي يلعب بها يوفنتوس كرة القدم، وعلينا بذل جهد أكبر في عدم خسارة الكرة بسرعة كما حدث اليوم.

ويحتل روما المركز الرابع في الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الخامس أتلانتا.