فونسيكا: لم نلعب كرة القدم وروما لم يظهر في الملعب

باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما غاضب من طريقة لعب فريقه أمام نظيره ساسوولو.

أعرب المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما عن غضبه من اداء فريقه اليوم أمام نظيره ساسوولو في اللقاء الذي أقيم ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فونسيكا وأشاد خلالها بالأداء الذي قدمه فريقه ساسوولو في المباراة وطريقة تعاملهم مع المواجهة.

وقال فونسيكا: "أريد أن أبارك لساسوولو على الأداء الرائع الذي قدموه وعلى الانتصار، بعد ذلك أريد أن أقول أننا لم نلعب كرة القدم في الشوط الأول ولم نأت للملعب من الأساس، من الصعب للغاية شرح الفوارق بين لقاء اليوم والأسبوع الماضي ضد لاتسيو".

المزيد من الفرق

سيتين يجيب: هل يحتاج برشلونة إلى طبيب نفسي بعد ريمونتادا روما وليفربول؟

وأضاف: "لم يظهر روما هذا المساء بكل بساطة، لم نلعب من الأساس، لقد كانت مباارة صعبة وعلمنا أن ساسوولو لن يسمح لنا بتقديم كرة القدم الخاصة بنا، فهم لديهم جودة كبيرة في الهجوم ويمكنهم التحرك بشكل رائع بالكرة".

وأكمل: "لم أتوقع أن يسجلوا في كل فرصة يصلوا بها للمرمى بذلك الشكل، من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أشرح ما الذي حدث للدفاع هذا المساء، ربما لن نستعد بشكل جيد على المستوى الذهني".

وأنهى تصريحاته: "تركنا فراغات كبيرة للغاية عندما ضغطنا عليهم، وقمنا بالعديد من الأخطاء الفردية، لا يمكنني أن أصف الذي حدث في الشوط الأول".

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفوز ساسوولو بأربعة أهداف مقابل هدفين حيث سجلوا ثلاثية في أول 25 دقيقة قبل أن يعود روما بهدفين في الشوط الثاني وينهوا المباراة بالهدف الرابع.