فونسيكا: روما استحق تحقيق الفوز أمام ميلان

باولو فونسيكا المدير الفني لنادي روما يؤكد على استحقاق فريقه نتيجة مباراة ميلان في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

أعرب باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه في مباراة اليوم أمام روما في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فونسيكا وأكد خلالها أن الفريق استحق تحقيق الفوز عقب الأداء الجيد الذي قدمه في اللقاء.

وقال فونسيكا: "الفريق قدم مباراة جيدة على مستوى الأداء وقاتلنا من أجل تحقيق الفوز لكن لعب ثلاث مباريات في الأسبوع أمرًا صعبًا للغاية لذلك أعتقد أننا استحقينا النتيجة".

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وأضاف: "في الوقت الحالي كل ما نفكر فيه هو التروي وأن نلعب كل مباراة بظروفها الخاصة وسنلقي نظرة على جدول الترتيب لاحقًا، هذا غير هام الآن".

وكان روما قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد على ميلان بأقدام الثنائي إدين دجيكو ونيكولو زانيولو في الدقائق ٣٨ و٥٨ وسجل هدف ميلان الوحيد ثيو هيرنانديز في الدقيقة الـ ٥٥.

جدير بالذكر أن روما ارتفع رصيده للنقطة الـ ١٦ في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب نهاية تلك المباراة.