فولهام يُحاول إنهاء "التجربة الإيطالية" لبياتسا

لاعب يوفنتوس المعار لفيورنتينا قد يُغادر إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فولهام اهتمامه بضم ماركو بياتسا لاعب يوفنتوس المعار لفيورنتينا، حسبما أفادت صحيفة توتوسبورت الصادرة من تورينو.

واشترى يوفنتوس اللاعب الكرواتي من دينامو زغرب عام 2016 مقابل 23 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابة أعاقت تطوره مع النادي ليخرج معارًا 6 أشهر مع شالكه خلال يناير 2018 ثم يعود ويُعار مجددًا الصيف الماضي لفيورنتينا.

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ويمتلك الفيولا حق شراء اللاعب الكرواتي نهائيًا مقابل 20 مليون يورو لكن عدم ظهوره بالمستوى المطلوب خلال 16 مباراة لعبها في السيري آ سجل خلالها هدف واحد وصنع آخر جعله أقرب لقطع إعارته والعودة إلى مدينة تورينو هذا الشهر.

فولهام، وبرغبة مباشرة من مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري، طلب ضم اللاعب صاحب الـ23 عامًا بالإعارة حتى نهاية الموسم مع حق شرائه نهائيًا مقابل 20 مليون يورو.