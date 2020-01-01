فولهام يضرب موعدًا مع بن رحمة في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي

نتيجة متوقعة..

تمكن فولهام من بلوغ نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز رغم الهزيمة من كارديف في مباراة إياب نصف النهائي بهدفين لهدف.

وكان فولهام قد انتصر ذهابًا في ملعب كارديف بهدفين نظيفين، ما كفل له التأهل للنهائي رغم الهزيمة بإجمالي المباراتين 3-2.

كارديف بدأ التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر كيرتس نيلسون، لكن سرعان ما عادل فولهام النتيجة بعدها بدقيقة عبر نيسكينز كيبانو.

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ومع مطلع الشوط الثاني أشعل كارديف سيتي المباراة بهدف ثانٍ عبر البديل لي توملين، وفشل الضيوف بعدها في التعديل رغم أن هدف وحيد كان كافيًا للجوء للوقت الإضافي. (لا توجد قاعدة الهدف خارج الهدف بهدفين في الملحق)

بهذا، سوف يلتقي فولهام مع بيرنتفورد في نهائي الملحق المقرر له على ملعب ويمبلي الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأهل الفريق الذي ينشط فيه الجزائري سعيد بن رحمة على حساب سوانزي سيتي بإجمالي المباراتين 3-2 أيضًا.

فولهام وبيرنتفورد تساويا في عدد النقاط بجدول ترتيب الدرجة الأولى الممتازة برصيد 81 لكل منهما، لكن فارق الأهداف منح كتيبة بن رحمة المرتبة الثالثة وأتى فولهام رابعًا.

الجدير بالذكر أن ليدز يونايتد كان أول المتأهلين إلى البريميرليج الموسم المقبل وتبعه وست بروميتش نتيجة تعثرات بيرنتفورد الكثيرة، بينما هبط الثلاثي واتفورد ونوريتش سيتي وبورنموث للبريميرشيب.