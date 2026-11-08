"القليل من الاحترام!" .. نجم ألمانيا ينسحب من مقابلة على الهواء بسبب سؤال عن كلوب

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أثار مهاجم فيردر بريمن، نيكلاس فولكروج، ضجة كبيرة عقب خسارة فريقه بنتيجة 1-0 أمام شتوتجارت مساء السبت. المهاجم المخضرم، الذي كان يعيش حالة رائعة قبل هذه المباراة، أبدى ردة فعل غاضبة خلال التزام إعلامي بعد اللقاء عندما تحوّل الحديث بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

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الإحباط يطفو على السطح لدى هداف فيردر

لم يكن فولكروج في مزاج يسمح بالمجاملات عقب الخسارة المحبطة التي مُني بها بريمن أمام شتوتجارت. فرغم دخوله المباراة بصفته أبرز هدافي الدوري الألماني، شهد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً نهايةً مفاجئةً لسلسلته التهديفية اللافتة التي امتدت على مدار سبع مباريات، وذلك على أرضية ملعب MHP Arena. وبدا واضحاً أن الهزيمة ألقت بثقلها على المهاجم، الذي وجد نفسه تحت الأضواء خلال ظهوره المقرر في برنامج Aktuelles Sportstudio على قناة ZDF.

وتصاعد التوتر عندما حاول المراسل فلوريان تشيدريش توجيه الحديث نحو الاستدعاء الدولي الذي ناله فولكروج مؤخراً. فبعد أن مُنح استدعاءً للعودة إلى المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ أكثر من عام، توقّع كثيرون أن يكون المهاجم متحمساً لفرصة اللعب تحت إشراف الإدارة الفنية الجديدة. غير أن توقيت تلك الأسئلة كان خطأً كبيراً بالنظر إلى المشاعر الجياشة المحيطة بنتيجة المباراة المحلية. وقال فولكروغ لقناة ZDF عندما سُئل عن أهمية استدعائه، وفق ما نقلته Sky Germany: «قليلاً من الاحترام. لقد خسرنا مباراةً للتو. هذا ليس ما يشغل بالي الآن».

فولكروج يرفض الحديث عن المنتخب

كان المهاجم حازماً في تأكيده أن مباراتَي دوري الأمم القادمتين أمام صربيا وهولندا هما آخر ما يدور في ذهنه. وكان انزعاج فولكروج واضحاً وهو يحاول شرح وجهة نظره للقناة، مشدداً على أن أداء الفريق كان يستحق أفضل من الهزيمة. ولم يكن مستعداً للسماح لإنجازه الفردي المتمثل في الاستدعاء بأن يطغى على ما اعتبره فشلاً جماعياً في تلك الليلة.

وقال بحزم: «لست مهتماً بذلك الآن. لا أريد أن أكون فظاً، لكننا خسرنا للتو مباراةً بنتيجة 1-0 أمام شتوتجارت، رغم أننا قدّمنا مباراةً جيدة. أنا لا أفكر فيما سيحدث الأسبوع المقبل، ولست مهتماً بذلك الآن».

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نهاية مفاجئة للقاء التلفزيوني

ورغم تحذيرات اللاعب الواضحة بأنه لا يرغب في الحديث عن المنتخب، حاول تشيدريش متابعة الموضوع مرةً أخيرة. وكانت هذه هي نقطة الانفجار بالنسبة لفولكروج، الذي قرر أنه سمع ما يكفي. فمن دون انتظار أي توضيح إضافي، اتخذ نجم فيردر إجراءً حاسماً لسحب نفسه من الموقف المحرج أمام الكاميرات. وقال فولكروج: «لا، شكراً، وداعاً»، قبل أن يضع الميكروفون على الطاولة.

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وفي لفتة أخيرة من اللياقة المهنية رغم انزعاجه الواضح، صافح المهاجم المراسل قبل أن يبتعد عن منطقة المقابلة. وترك هذا الخروج المفاجئ فريق الاستوديو والمشاهدين في منازلهم في حالة ذهول، ليسجّل واحداً من أكثر المواقف إحراجاً عقب المباريات في الموسم حتى الآن.

طريق طويلة للعودة إلى المنتخب الألماني

تُعد عودة فولكروج إلى صفوف المنتخب قصةً بارزة في كرة القدم الألمانية، لا سيما بالنظر إلى غيابه الطويل عن التشكيلة. فقد كانت آخر مشاركة له في سبتمبر 2025 تحت قيادة يوليان ناجلسمان، بينما يعود آخر ظهور له على أرض الملعب مع منتخب بلاده إلى نهائيات دوري الأمم (الفور الأخيرة) في يونيو 2025. وخلال تلك البطولة، شارك في الخسارة بنتيجة 2-0 أمام فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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كما كان سجل فولكروج التهديفي مع المنتخب محل تدقيق، إذ يعود آخر هدف دولي سجّله إلى سبتمبر 2024 خلال الفوز الكاسح بنتيجة 5-0 على المجر. ورغم هذا الجفاف التهديفي على الساحة الدولية، كان مستواه المحلي هذا الموسم لا يمكن إنكاره. فقد سجّل فولكروج بالفعل 12 هدفاً في 10 مباريات رسمية فقط مع فيردر بريمن، مؤكداً أنه لا يزال واحداً من أكثر المهاجمين فتكاً في الدوري رغم عجزه عن التسجيل في شتوتجارت نهاية الأسبوع.