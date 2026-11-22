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أصيب ثمانية أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، إثر وقوع حادث مروع داخل محطة قطارات بيلمر أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام، وفقاً لما أوردته قناة إيه تي 5 المحلية.



تفاصيل الحادث وتوقيته

وقع الحادث قرابة الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد، وذلك قبل نحو ساعتين ونصف من انطلاق صافرة بداية مباراة فريقي أياكس وأدو دين هاج في ملعب يوهان كرويف أرينا، الذي يقع على مرمى حجر من المحطة. وأوضحت التقارير الإعلامية أن سلماً كهربائياً فقد السيطرة وبدأ في التحرك بسرعة فائقة نحو الأسفل أثناء وجود ركاب عليه، مما أدى إلى سقوط عدد من المستخدمين وإصابتهم.

رواية الشهود والجهات الرسمية



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أعلنت شركة السكك الحديدية الهولندية بروريل في تصريح لصحيفة ألخميين داخبلاد أن السلم الكهربائي كان متوقفاً تماماً عن العمل قبل أن ينطلق فجأة، وهو ما ضاعف من عنصر المفاجأة لدى الضحايا. من جانبه، أفاد متحدث باسم الشرطة للقناة المحلية بأن عدداً من المصابين يُشتبه في تعرضهم لكسور في العظام، مشيراً إلى احتمالية وجود مصابين آخرين بجروح طفيفة غادروا موقع الحادث بعد وقوعه مباشرة.

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ونقلت القناة شهادة أحد شهود العيان الذي قال: "سقط نحو خمسة أشخاص، معظمهم من كبار السن، ورأيت شخصاً مصاباً بجرح غائر في الرأس، بينما بقي شخص آخر ملقى على الأرض".

تحقيقات مرتقبة واستقرار الحالات



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أكدت المصادر الرسمية أن السلم الكهربائي المعني يخضع حالياً لأعمال صيانة داخل المحطة، وبناءً عليه ستباشر هيئة تفتيش العمل تحقيقاً شاملاً للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه. وفي سياق متصل، طمأنت الجهات المختصة بأن المصابين الاثنين اللذين وُصفت حالتهما بالخطيرة لا يواجهان خطراً يهدد حياتهما.