فوضى وألعاب نارية وحجارة عقب فوز المغرب: مشجع هولندي يُضرب ويفقد الوعي.. والشرطة تتدخل!

أدى فوز المغرب على هولندا في ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء إلى احتفالات صاخبة في عدة أماكن في هولندا، ولكنه أدى أيضًا إلى وقوع حوادث اضطرت الشرطة إلى التدخل فيها. وفي لاهاي على وجه الخصوص، خرجت الأوضاع عن السيطرة بعد أن تم رشق رجال الشرطة بالألعاب النارية والحجارة.

في حي شيلدرزفايك، تجمع مئات المشجعين المغاربة للاحتفال بفوز منتخبهم في كأس العالم. وما بدأ بالألعاب النارية وأبواق السيارات والمشجعين المحتفلين، تحول إلى أحداث عنف في الساعات الأولى من الصباح. واستخدمت الشرطة، من بين أمور أخرى، مدفع مياه وقامت بعدة اعتقالات بتهمة ممارسة العنف العلني.

كما نزل المشجعون بأعداد كبيرة إلى الشوارع في أماكن أخرى من هولندا. ففي منطقة «نيو-ويست» بأمستردام، تجمعت مجموعات كبيرة حول ساحة «40-45»، بينما جاب المحتفلون في أوتريخت وأميرسفورت الأحياء بسياراتهم وأعلامهم. وراقبت الشرطة الوضع هناك عن كثب.

إلى جانب الاضطرابات في الشوارع، أثارت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة. تظهر مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع يوم الثلاثاء كيف تصاعدت مشادة بين عدة أشخاص إلى أقصى درجة، حيث تبادل الطرفان الضربات القوية.

أحد المتورطين، الذي كان يرتدي قميصًا برتقالي اللون، سقط مغشيًا عليه على الأرض بعد تلقيه ضربة قوية. وبينما كان ممددًا بلا حراك في الشارع، توجه رجل آخر نحوه ووجه ركلة إلى رأسه. وقد لاقت هذه الصور إدانة واسعة النطاق على الإنترنت.

ولا يُعرف حتى الآن المكان المحدد الذي وقع فيه الحادث، على الرغم من أن معظم الاضطرابات وقعت في لاهاي. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد تمت أي اعتقالات على إثر تلك المواجهة.

وتشكل مقاطع الفيديو هذه تباينًا صارخًا مع المشاهد الاحتفالية التي جرت في أماكن أخرى من هولندا. ففي الوقت الذي كان فيه آلاف المشجعين يحتفلون بالفوز التاريخي للمغرب في كأس العالم، تسببت أعمال الشغب والمواجهات العنيفة في بعض المواقع في ختام مضطرب لتلك الليلة.











