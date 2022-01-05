فوضى في يونايتد .. الجميع ضد رانجنيك و11 لاعبًا يطلبون الرحيل

تعيش غرفة ملابس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على صفيح ساخن، ويبدو أن الأمور في طريقها للانفجار.

بدا أن رحيل المدرب السابق أولي جونار سولشاير أدى إلى تحسن الروح المعنوية في "أولد ترافورد"، لكن الخسارة الأولى في العام الجديد ضد وولفرهامبتون قد سلطت الضوء على أزمات الفريق، وجعلت المدرب الجديد رالف رانجنيك يعيش الضغط مبكرًا.

المدرب الألماني يواجه أزمته الأولى مع الفريق، حيث تشير صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن هناك بالفعل العديد من اللاعبين الذين يواجهونه، والذين طلبوا حتى مغادرة النادي.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، يريد ما يصل إلى 11 لاعبًا مغادرة "أولد ترافورد"، بسبب الإحباط من مستوى مانشستر يونايتد ودورهم داخل الفريق.

ويبدو أن وصول رانجنيك لم يُحسن الأمور في غرفة ملابس مانشستر يونايتد، المقسمة بالفعل، بل على العكس تمامًا.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن اللاعبين الذين شعروا بالتهميش من قبل سولشاير يعانون من معاملة مماثلة وأسوأ من قبل رانجنيك.

يُضاف إلى ذلك البطء في التحسن الذي يعاني منه مانشستر يونايتد والانطباع السيئ الذي خلفه المدرب الجديد بأن أساليب عمله وتكتيكاته تضر اللاعبين.

ويشير مصدر مجهول في التقرير الذي نشرته صحيفة "ميرور" إلى أن من بين اللاعبين المحبطين من معاملة رانجنيك كل من دوني فان دي بيك، وجيسي لينجارد، وإريك بايي ودين هندرسون.

وقال المصدر: "الجو سيئ للغاية في غرفة الملابس، ويبدو أن الفريق سيواجه مشاكل كبيرة في المستقبل".

كما تحدث جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق عن انقسام داخل غرفة الملابس، وكشف عن وجود صراع بين هاري ماجواير وكريستيانو رونالدو بعد أن أظهر البرتغالي علنًا إحباطه من النتائج وأداء الفريق.

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