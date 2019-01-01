فوساتي: هناك لاعبين بالأهلي يتدخلوا في التشكيل بعلم رئيس النادي

الأوروجوياني متعجب مما يحدث في نادٍ بحجم الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الأوروجوياني خورخي فوساتي؛ المدير الفني السابق للأهلي السعودي، عن وجود تدخلات في عمل المدرب بالراقي، مبديًا تعجبه مما شهده في الفريق والغريب أنه على مرأى ومسمع من أعضاء مجلس الإدارة.

مجلس الراقي كان قد أعلن في 17 من إبريل الماضي إقالة المدير الفني الأوروجوياني للفريق، بعد وداع كأس زايد للأندية الأبطال.

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وقال فوساتي، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "لا أعرف حقًا لماذا رحلت، لا أحد أخبرني عن الأسباب فقط عدم رضا عن النتائج، عندما أفكر فيما جرى، أرى أن السبب الوحيد أن الإدارة كانت لها رأيًا مختلفًا حول من يقود الفريق، ربما يعتقدون أن بعض اللاعبين يمكن أن يتدخلوا فيمن يلعب وطريقة اللعب، وهذا لا يعجبني ولا أتقبلها".

وأضاف: "إدارة النادي اختارت أتباع ما يقوله اللاعبين، وهذا السبب الذي يبرر سبب مغادرتي، أنا لست مقتنعًا أنني رحلت بسبب النتائج، ولا أريد أن استفيض أكثر في الحديث حول ذلك".

الأوروجوياني تابع: "بالفعل كان هناك بعض اللاعبين يريدون أن يملوا عليّ أرائهم في التشكيل ولا يريدون أتباع تعليماتي، لا أعرف ما السبب في وجود حالة مثل هذه في الأهلي، الأمر غريب بالنسبة لي، لأنه بعد مرور أسبوع واحد من عملي بالأهلي تحدثت مع من يهمهم مصلحة الفريق ووجدتهم على علم بكل هذا".

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واستطرد: "من أخبرني بتدخل اللاعبين هو عبد الله بترجي؛ رئيس الأهلي، ومدير الكرة كذلك، أنا لم أتحدث إليهما، هم قالوا لي هناك أربعة أو خمسة لاعبين يفرضون رأيهم، وتسائلت لماذا يخبرونني، عليهم التحدث مع اللاعبين لحل الأمر".

كان فوساتي قد تولى المسؤولية الفني للراقي في الثامن من فبراير الماضي خلفًا للمقال الأرجنتيني بابلو جويدي، لكنه سرعان ما لحق به.

قاد صاحب الـ66 عامًا الراقي في 15 مباراة في مختلف البطولات، لم حقق الفوز سوى في ست منها فقط، بينما خسر سبعة لقاءات، وتعادل في اثنين.