فوساتي : هذا الثنائي الأخطر في الوصل ومباراة العودة ستكون صعبة

الأهلي حقق تعادلاً إيجابياً بنتيجة 2\2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب زعبيل في دبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي، مدرب الأهلي السعودي عن رضاه على النتيجة التي حققها فريقه أمام الوصل الإماراتي في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية.

الأهلي حقق تعادلاً إيجابياً بنتيجة 2\2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب زعبيل في دبي، بانتظار مباراة الإياب بجدة.

فوساتي عقب المباراة، أبدى إعجابه بالهدف الذي سجله الروماني نيكولاي ستانسيو، في شباك الوصل الإماراتي، مشيراً إلى أنه يمتلك إمكانيات عالية في التسديد، وهو ما يُطالب به اللاعبين دوماً.

بالتحول للحديث عن المنافس قال فوساتي : " رونالدو وليما أخطر عناصر الوصل، حيث أنهم يسددوا بقوة على المرمى، ولهذا طالبت اللاعبين بضرورة إغلاق المساحات عليهم وعدم منحهم فرصة للتسديد".

عمر السومة : تسجيل هدفين في الوصل أمراً رائعًا والأفضلية ستكون للأهلي في الإياب

وأنهى المدير الفني الجديد للنادي الأهلي تصريحاته : "المباراة القادمة لنا في جدة، وأتوقع أن تكون مباراة صعبة مثل هذه المباراة".