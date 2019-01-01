فوساتي: سأحقق الفوز على النصر بمساعدة جماهير الأهلي

المدرب الأوروجوياني يتحدث عن مواجهة الأهلي والنصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأوروجوياني فوساتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن النصر واحدًا من أفضل الأندية في الدوري السعودي، قبل المباراة التي ستجمع بينهما.

وقال فوساتي خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "يملك لاعبين مميزين في جميع الخطوط وهو فريق منظم داخل الملعب وأعطيه تقييم جيد جداً، ولدينا خطتنا التي سنواجههم بها".

المدرب الأوروجوياني أشار إلى أنه سيعمل من أجل تحقيق الفوز بمباراة النصف، وكسب نقاط المباراة كاملة، للوصول إلى النقطة 39.

ساهم الأسد جوميز🦁 في تسجيل 20 هدف خلال الموسم الحالي أكثر من أي لاعب أخر

⚽️ سجل 15 هدفاً في الدوري

🅰️صنع 5 أهداف اخريين

وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب حتى الآن 👌 pic.twitter.com/PBGqTVq3N2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 10, 2019

فوساتي تابع: "لدي ثقة كاملة باللاعبين، وبدعم الجمهور الذي سيملأ الملعب سأحقق الانتصار والفوز والنقاط الثلاث التي ستعزز من مركز الفريق".

واختتم المدرب الأوروجوياني تصريحاته قائلًا: "هدفي مع الأهلي مساعدة الفريق على العودة إلى وضعه الطبيعي وإسعاد جماهيره الكبيرة، أنا سمعت عنهم وأعرفهم، الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة أتمنى أن أكون سببًا في إسعادهم".

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.