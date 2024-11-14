فوز مثير لمنتخب الإمارات على إنجلترا في كأس نيوم للكرة الشاطئية

بعد ألمانيا .. إنجلترا تسقط ضحية الإمارات

حقق المنتخب الإماراتي لكرة القدم الشاطئية، فوزاً مثيراً على حساب المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لكرة القدم الشاطئية لمنتخبات الرجال.

وحسم المنتخب الإماراتي مباراته المثيرة أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 6-5، ليحقق بذلك فوزه الثاني في البطولة بعد أن تغلب في الجولة الأولى على المنتخب الألماني بنتيجة 5-4.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل صدارة مجموعته الأولى، التي تضم بجانه كلاً من المنتخب السعودي والألماني والإنجليزي.

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وفي المجموعة الثانية حقق المنتخب الإسباني فوزه الثاني أيضا في البطولة عندما تغلب على المنتخب الصيني برباعية نظيفة، ليتصدر بدوره مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط.

وتختم متنافسات الجولة الثانية دور المجموعات مساء اليوم الخميس، عندما يواجه المنتخب السعودي نظيره الألماني في منافسات المجموعة الأولى، بينما يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الياباني في المجموعة الثانية.