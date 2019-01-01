فوز مانشستر يونايتد على أرسنال يكسر رقم الأعلى مشاهدة هذا الموسم

المباراة لفتت أنظار الملايين من متابعي الكرة الإنجليزية عبر شاشات التليفزيون

سجلت مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، رقماً قياسياً للكرة الإنجليزية هذا الموسم، بعد القمة المثيرة التي جمعتهما أمس الجمعة.

مانشستر أقصى مضيفه أرسنال من كأس الإتحاد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في واحدة من المباريات الكلاسيكية المعتادة بانجلترا.

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أهداف مانشستر جاءت عن طريق جيسي لينجارد، أليكسيس سانشيز وأنطوني مارسيال، بينما أحرز بيير أيميريك أوباميانج هدف أرسنال الوحيد.

المواجهة التي صعدت بيونايتد لدور الثمانية من البطولة، تعتبر هي الأعلى المشاهدة بانجلترا هذا الموسم.

وجاء ذلك بعدما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي"، أن المباراة جذبت أنظار 7.6 مليون متابع على التليفزيون.

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إليكم حقيقة هذا الأمر. 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

وتعتلي القمة الإنجليزية صدارة الترتيب المحلي لموسم 2018/2019 حتى الآن، متفوقة على مباراة ليفربول وولفرهامبتون بنفس البطولة.

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ووصل وقتها عدد المتابعين للمواجهة التي ودع بها الريدز كأس الاتحاد، إلى 5.3 مليون مشاهد على بي بي سي.

وينضم أرسنال بخسارته إلى ليفربول ضمن كبار البريميرليج المودعين للبطولة، بينما تأهل مانشستر سيتي لدور الثمانية بعد فوزه على بيرنلي بخماسية نظيفة.