فوزي لقجع لرئيس الزمالك: لا نقبل التهديد وأنظر كيف تأهل فريقك أولًا ثم شكك بنا

رئيس نهضة بركان يرد على رئيس القلعة البيضاء ويطرح الانسحاب من نهائي الكونفدرالية بشروط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد فوزي لقجع؛ رئيس نادي نهضة بركان المغربي، على هجوم رئيس نادي الزمالك عليه، مطالبًا إياه في إعادة النظر في الطريقة التي تأهل بها الأبيض إلى النهائي أولًا ثم التشكيك في البقية.

رئيس الزمالك كان قد اتهم لقجع باستغلال منصبه في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف كنائبًا للرئيس، في اختيار حكام مباريات الفريق البركاني، بجانب تحذيره من إزعاج بعثة الأبيض في المغرب كما حدث مع الصفاقسي التونسي، عندما يتلقي الفريقان في نهائي الكونفدرالية. (طالع تصريحاته)

وألمح رئيس النادي البركاني في حديثه إلى عدم احتساب هدف لصالح حسنية أكادير المغربي في إياب بربع النهائي أمام الفارس الأبيض، مما منح الأخير بطاقة التأهل لنصف النهائي بفوزه بهدف نظيف.

لقجع قال، خلال تصريحاته لصحيفة "آشكاين" المغربية: "لم أكن أريد الخوض في هذا الموضوع، لأنني لم ألتق من قبل برئيس الزمالك، فقط كان بيننا اتصال واحد بخصوص السماح لخالد بوطيب مغادرة معسكر منتخب المغربي في مارس، للمشاركة مع الزمالك في إحدى المباريات، وقلت له وقتها رد واضح وقاطع بالرفض، لأنني أيضًا لم أسمح للاعبي الرجاء بمغادرة المعسكر للاستعداد للسوبر الأفريقي، هذا الموضوع غير قابل للنقاش، ورديت وقتها بمنتهى الاحترافية، لكن ربما هو غضب فلا بأس".

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وأضاف: "بخصوص التحكيم، كنت لا أود الحديث عن التحكيم الأفريقي، لكن دعونا نطرح سؤالًا: من الذي استفاد من التحكيم على مدار 20 سنة سواء الألقاب الدولية أو الأندية، لا أعتقد أن الجامعة المغربية كانت تعمل في الكواليس مع الحكام للفوز، والدليل أنه على مدار الـ20 عامًا لم يحصل المنتخب المغربي أو الأندية على الألقاب إلا بعد مجهود كبير على مدار الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه علينا أن ننظر من هم رؤساء لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، اليوم يترأسها الجيبوتي الآن وابيري وقبله التونسي طارق بوشماوي وقبلهما الأخوة المصريين، دون الخوض والحديث عمن يعمل داخل الكاف، فقط إذا أراد رئيس الزمالك فتح النقاش على الملأ فأنا جاهز.

"على رئيس الزمالك أن يعلم أنني من طلب أن يتم تطبيق تقنية الفيديو في كل المباريات الأفريقية الرسمية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، ولا زلت أتشبث بهذا المطلب، بجانب أنني كنت وراء اعتماد قرار وجود تقنية الفيديو في نهائي نهضة بركان والزمالك".

وتابع: "دعونا نلقي نظرة على الأهداف التي سجلها نهضة بركان أمام الصفاقسي، وإذا كان بها أي شك في صحتها، فسأعلن انسحابنا من النهائي على أن يتأهل الصفاقسي، فعلى من يريد منحنا الدروس عليه ألا يسمح بكرات تخطت خط المرمى بأمتار وبفضل هذا الخطأ تأهل كما حدث في مواجهة الزمالك وحسنية أكادير".

رئيس النادي المغربي استطرد: "أما فيما يخص الحفاوة والاستقبال، فالفندق الذي كان يقيم به الصفاقسي هو خمسة نجوم، والصافرات التي انطلقت وقيل أنها لإزعاج البعثة التونسية، فقط صدرت بسبب وجود تدخين وليس لمضايقة ضيوفنا، وإذا كان أي فرد من بركان فقد أطلق هذه الصافرات، فسننسحب من النهائي، نحن لا يشرفنا أن نلعب النهائي بهذه الطريقة".

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وواصل: "أقول لرئيس الزمالك أنني لا أقبل التهديد، أنصحه أن يتحدث مع لاعبيه حتى لا يكرروا أخطائهم ويكونوا على مستوى الحدث النهائي، وأؤكد له أن ممارسة الضغوط النفسية للخصم داخلة في إطار كرة القدم، لكن أساليبها تطورت، وعليه أن يطور أساليبه حتى يساير مستوى وطموح وموقع الزمالك، النادي العربي العريق والعتيق".

وأكمل: "أما فيما يخص الحفاوة فمرحبا بالجمهور المصري العريق في بلده الثاني المغرب، سيكونون في ضيافة البركان وأهل المغرب، الذين لا يحتاجون لأحد لتذكيرهم بتاريخهم، الذي يمتد لأكثر من 14 قرن من الحفاوة وكرم الضيافة والتاريخ والمشاركة في الحضارة الإنسانية، سيجد الجمهور المصري الجمهور البركاني في استقباله بأخوة وتلاحم".

واختتم: "المباراة ستلعب فوق أرض الميدان، وسأكون أول من يهنئ الفائز بالكأس سواء كرئيس الجامعة المغربية أو كعضو في الاتحاد الأفريقي".

يذكر أن الزمالك ونهضة بركان من المقرر أن يلتقيان في النهائي في 19 من مايو الجاري، على أن يقام الإياب في 26 من الشهر نفسه بمصر.