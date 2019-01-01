فوزي البنزرتي يُسلح الوداد بجماهيره قبل السفر لجنوب إفريقيا

مدرب الوداد يفتح التدريبات أمام الجماهير

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الجهاز الفني لفريق الوداد البيضاوي، بقيادة فوزي البنزرتي، فتح تدريبات الفريق يوم الثلاثاء، للجماهير التي ترغب المساندة، قبل السفر لجنوب إفريقيا.

الوداد سيواجه صن داونز الجنوب إفريقيا، مساء يوم السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البنزرتي فتح التدريبات يوم الثلاثاء لجماهير الوداد قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

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🔗 https://t.co/rolUfBQp2r pic.twitter.com/t2jpDs7yS7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 29, 2019

البنزرتي يسعى لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية، قبل مواجهة مباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

ويسافر الوداد إلى جنوب إفريقيا، بعد تدريباته الثلاثاء، حيث سيسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، ثم إلى بريتوريا لمواجهة صن داونز.

وكان الوداد قد حقق فوزًا غير مريح أمام صن داونز بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب.