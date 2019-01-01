فوزي البنزرتي: أرشح الوداد والأهلي والترجي للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا

المدير الفني للوداد المغربي يتكهن بالفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشار فوزي البنزرتي، المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي أن الأهلي والترجي ضمن المرشحين للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

وقال البنزرتي في تصريحات صحفية: "النسخة الحالية من دوري الأبطال، سيكون بها الكثير منافسة شرسة بين الفرق للحصول على اللقب، والخبرة ستلعب دوراً كبيراً في هذا الأمر".

وواصل: "بالطبع الحديث عن البطل المرشح سابق لأوانه، ولكني أرشح الأهلي والترجي ومعهم الوداد للحصول على اللقب".

فوزي البنزرتي: الحديث عن المرشح للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا سابق لأوانه، ولكن أرشح الوداد مع #الأهلي و #الترجي للفوز بالكأس.🗣️ pic.twitter.com/3DmpPkhgpE — جول مصر (@goaleg) February 11, 2019

وتابع: "بعض التفاصيل الصغيرة في نتائج المباريات هي التي تجع التكهن باللقب أمراً صعباً".

وحقق الوداد لقب البطولة في النسخة قبل الماضية، بينما حقق الترجي البطولة الماضية، وكلاهما كان على حساب الأهلي المصري.

اقرأ أيضاً: الشناوي يؤكد جاهزيته للمشاركة أمام سيمبا

الجدير بالذكر أن الوداد يواجه لوبي ستارز النيجيري غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة، بينما يعلب الترجي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، والأهلي أمام سيمبا التنزاني في الجولة.