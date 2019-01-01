بعد فوزه بالحذاء الذهبي.. أوباميانج يواصل أرقامه القياسية
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محمد عماد فيسبوك تويتر
فاز اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في للبريميرليج برصيد 22 هدفًا بالمشاركة مع محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول.
يأتي هذا الإنجاز لأوباميانج رغم احتلال آرسنال للمركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج.
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في نفس السياق أصبح أوباميانج خامس لاعب في تاريخ آرسنال يحرز أكثر من 30 هدفًا في موسم واحد بمختلف المسابقات، بعد تيري هنري وروبين فان بيرسي وألكسيس سانشيز وإيمانويل أديبايور.
كما أصبح أوباميانج سادس لاعب يصل لهدف رقم 100 في آخر أربعة مواسم في بطولات الدوريات الخمس الكبرى، بعد هاري كين وكريستيانو رونالدو وروبيرت ليفاندوفسكي ولويس سواريز وليونيل ميسي.
يشار إلى أن أوباميانج يلعب مع آرسنال منذ يناير من عام 2018 قادمًا من بوروسيا دورتموند.