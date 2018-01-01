فورلان يعود للملاعب من بوابة الدوري الإندونيسي

النجم الأوروجوياني وصل إلى 39 عاماً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر نادي كالتينج كاليمنتان بوترا الإندونيسي أنه دخل في مفاوضات لضم النجم الأوروجوياني دييجو فورلان لصفوفه انطلاقاً من الموسم المقبل.

وتعددت محطات صاحب التسعة وثلاثين عاماً مؤخراً، إذ لعب في بلاده مع بينارول، ثم توجه للهند مع مومباي سيتي، ثم أخيراً مع كيتشي في هونج كونج.

وقال مدرب النادي الصاعد حديثاً للدوري الدرجة الأولى الإندونيسية إن فريقه في مفاوضات بالفعل مع ممثلي فورلان. اختيارات المحررين جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

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وأشار المدرب أن الصفقة ستتم بناء على رغبة ملاك النادي ورغبتهم في إضافة اسماء تملك الخبرات لرفع أسهم الفريق في التنافس بالدوري.

وأكد شقيق اللاعب ووكيله وجود المفاوضات وذكر أنهم بانتظار وصول العرض الرسمي للنادي الإندونيسي بالوقت الراهن.

يُذكر أن آخر محطات فورلان مع الكرة الأوروبية كانت بقميص إنتر لموسم في 2011- 2012 وبعدها رحل لإنترناسيونال البرازيلي.