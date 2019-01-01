فورلان يرشح أتلتيكو مدريد لإقصاء يوفنتوس من دوري الأبطال!

نجم أتلتيكو مدريد وانتر ميلان السابق دييجو فورلان يشرح أتلتيكو مدريد للانتصار على يوفنتوس

فيسبوك تويتر محمد عماد

رشح دييجو فورلان نجم أتلتيكو مدريد السابق فريقه القديم للتفوق على يوفنتوس وإقصائه من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل يوفنتوس ضيفًا على فريق أتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تُلعب مباراة الإياب يوم الثاني عشر من مارس في ملعب أليانز ستاديوم.

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وقال فورلان الذي سبق له التتويج مع الروخيبلانكوس بالدوري الأوروبي في تصريحاته لصحيفة توتوسبورت الإيطالية: "ستكون مباراة عصيبة للفريقين، طريقة لعبهما متشابهة ولدى كل فريق قائمة قوية من اللاعبين التي لا تستسلم، صحيح أن يوفنتوس يمتلك كريستيانو رونالدو ولكن أتلتيكو مدريد يمتلك لاعبين مثل جريزمان وموراتا ودييجو كوستا وأوبلاك".

كما أضاف نجم منتخب أوروجواي السابق والذي اختير كأفضل لاعب في كأس العالم 2010: "لهذه الأسباب أرشح كفة أتلتيكو مدريد للفوز".