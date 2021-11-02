فوتبول مانجر 22: أفضل المدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين الشباب في اللعبة
اكتشاف اللاعبين الشباب والتعاقد معهم وتطويرهم ليكونوا من نجوم الصف الأول، يعد من أكثر الأمور متعة في لعبة فوتبول مانجر.
فكل فريق في اللعبة لديه مجموعة من الكشافة، مهمتهم البحث عن ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو فيرجيل فان دايك جديد.
ولمساعدتك في تحقيق هذا الأمر، يقدم لك موقع جول أفضل المدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين الشباب في لعبة فوتبول مانجر 22، وجهز لك قائمة بأفضل اللاعبين الشباب في اللعبة.
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فوتبول مانجر 22: أفضل المهاجمين الشباب
أنسو فاتي لاعب برشلونة، ارتدى القميص رقم 10 مع الفريق الكتالوني، والكثير يتوقع له أن يكون خليفة ميسي في الملاعب، ولكنه ليس أغلى لاعب في اللعبة، أغلى لاعب هو جيريمي دوكو.
وتضم قائمتنا العديد من اللاعبين الذين يشاركون بالفعل مع الفريق الأول في أنديتهم، مما سيصعب عليك الأمر لإقناعهم بالانضمام إلى مشروعك بالإضافة إلى الكثير من الأموال.
ميسي، رونالدو، وصلاح في قائمة جول 50 2021 للرجال
فمثلًا راؤول مورو، لاعب لاتسيو خيارًا مناسبًا للتعاقد معه على سبيل الإعارة، أو مهاجم مانشستر سيتي ليام ديلاب، في حال عدم القدرة على التعاقد مع إرلينج هالاند.
|اللاعب
|العمر
|المركز
|الجنسية
|النادي
|القيمة
|جيريمي دوكو
|19
|AMRL, ST
|بلجيكا
|رين
|£79m
|ماسون جرينوود
|19
|AMR, ST
|إنجلترا
|مانشستر يونايتد
|£67m
|فابيو سيلفا
|18
|ST
|البرتغال
|ولفرهامبتون
|£61m
|أنسو فاتي
|18
|AMRL, ST
|إسبانيا
|برشلونة
|£59m
|جواو بيدرو
|19
|AMRL, ST
|البرازيل
|واتفورد
|£35m
|يوسوفا موكوكو
|16
|ST
|ألمانيا
|بوروسيا دورتموند
|£35m
|فاكوندو بيلستري
|19
|AMR, ST
|أوروجواي
|ألافيس
|£31m
|يريمي بينو
|18
|AMRLC, FC
|إسبانيا
|فياريال
|£30m
|داني سكارليت
|17
|ST
|إنجلترا
|توتنهام
|£26m
|كريستوس تزوليس
|19
|AMRL, ST
|اليونان
|نورويتش سيتي
|£23m
|تاليس ماجنو
|19
|AMRLC, FC
|البرازيل
|نيويورك سيتي
|£16m
|كريم أديمي
|19
|AMR, ST
|ألمانيا
|لايبزيج
|£15m
|جولين لوبيت
|18
|ST
|إسبانيا
|real san sebastian
|£14m
|يوسف ديمير
|18
|AMRLC, FC
|النمسا
|برشلونة
|£13m
|محمد دارمي
|19
|AMRL, ST
|الدنمارك
|أياكس
|£13m
|بنيامين سيسكو
|18
|ST
|سلوفانيا
|ريد بول سالزبورج
|£12m
|إرنست بوكو
|17
|AMRL, ST
|هولندا
|ألكمار
|£12m
|لايام ديلاب
|18
|ST
|إنجلترا
|مانشستر سيتي
|£10m
|آنخيلو
|16
|AMR, ST
|البرازيل
|ساو باولو
|£10m
|ماتيو كانسيليري
|19
|AMR, ST
|إيطاليا
|فيرونا
|£8m
|راؤول مورو
|18
|AMRLC, FC
|إسبانيا
|لاتسيو
|£8m
|كايو خورخي
|19
|ST
|البرازيل
|zebre
|£7m
|آلان فالاسكو
|18
|AMRLC, FC
|الأرجنتين
|إندبينتي
|£6m
|فاكوندو فارياس
|18
|AMLC, FC
|الأرجنتين
|كولن
|£5m
|ماتياس أريزو
|18
|ST
|أوروجواي
|ريفير بليت
|£2m
فوتبول مانجر 22: أفضل لاعبي الوسط الشباب
ربما يكون جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند أفضل لاعب وسط شاب في اللعبة، ولكن إن لم تكن تدير باريس سان جيرمان، أو مانشستر سيتي، فإن فرصتك في التعاقد معه مباشرة ستكون ضئيلة للغاية.
وكذلك الأمر سينطبق على بيدري لاعب برشلونة الذي تم إطلاق عليه لقب "إنييستا الجديد"، ولهذا سيكون الأرجنتيني لوكا روميرو بديلًا رائعًا لتلك الأسماء، عندما ترى أن اللاعب يسمونه "ميسي المكسيكي"، ومعه جافي لاعب برشلونة أيضًا.
وإن كانت ميزانيتك ضئيلة فيمكنك البحث في البرتغال، عن باولو برناردو صانع ألعاب بنفيكا.
|اللاعب
|العمر
|المركز
|الجنسية
|النادي
|القيمة
|جود بيلينجهام
|18
|DM
|إنجلترا
|بوروسيا دورتموند
|£98m
|بيدري
|18
|AMRLC
|إسبانيا
|برشلونة
|£94m
|فلوريان فيرتز
|18
|AMC
|ألمانيا
|باير ليفركوزن
|£85m
|بوكايو ساكا
|19
|WBL, AMRL
|إنجلترا
|آرسنال
|£79m
|موريبا
|18
|DM, AMC
|غينيا
|لايبزيج
|£77m
|إدواردو كامافينجا
|18
|DM
|فرنسا
|ريال مدريد
|£67m
|جيوفاني رينا
|18
|AMLC
|أمريكا
|بوروسيا دورتموند
|£55m
|جمال موسيالا
|18
|AMRLC
|ألمانيا
|بايرن ميونخ
|£53m
|ريان جرافنبرخ
|19
|DM, AMC
|ألمانيا
|هولندا
|£41m
|هارفي أليوت
|18
|AMRLC
|إنجلترا
|ليفربول
|£40m
|رينير
|19
|AMC
|البرازيل
|بوروسيا دورتموند
|£40m
|أليفي ديفين
|16
|DM, AMC
|إنجلترا
|توتنهام
|£38m
|لوكا روميرو
|16
|AMRLC
|الأرجنتين
|لاتسيو
|£33m
|عماد ديالو
|19
|AMRLC
|ساحل العاج
|مانشستر يونايتد
|£32m
|نوني مادويك
|19
|AMRLC
|إنجلترا
|ايندهوفن
|£30m
|نيكو ويليامز
|19
|AMRL
|إسبانيا
|أتلتيك بيلباو
|£29m
|فيليب ستيفانوفيتش
|18
|AMRLC
|صربيا
|Heerenveen
|£24m
|كايكي
|18
|AMR
|البرازيل
|مانشستر سيتي
|£24m
|صامويل ريكي
|19
|DM
|إيطاليا
|إمبولي
|£23m
|يونس موسى
|18
|AMRC
|أمريكا
|فالنسيا
|£20m
|ريان شريكي
|18
|AMRLC, FC
|فرنسا
|ليون
|£20m
|نيكو
|19
|DM
|إسبانيا
|برشلونة
|£19m
|جافي
|16
|DM, AMC
|إسبانيا
|برشلونة
|£18m
|نيكولو ريفيلا
|19
|DM
|إيطاليا
|جنوى
|£16m
|هانيبال
|18
|AMLC
|فرنسا
|مانشستر يونايتد
|£13m
|كورناد دي لافيونت
|19
|AMRL
|أمريكا
|مارسيال
|£12m
|لوكا سويستش
|18
|AMC
|كرواتيا
|ريد بول سالزبورج
|£12m
|ناكاري
|17
|AMC
|اليابان
|ريال مدريد
|£12m
|فرانسيسكو كونسيساو
|18
|AMRL
|البرتغال
|بورتو
|£10m
|ساندري
|18
|MC
|البرازيل
|ساو باولو
|£10m
|أليكس بينيا
|19
|AMRLC
|إسبانيا
|جيرونا
|£7m
|باولو بيرناردو
|19
|AMC
|البرتغال
|بنفيكا
|£6m
|لوسيان أجومي
|19
|DM, AMC
|فرنسا
|بريست
|£3m
فوتبول مانجر 22: أفضل المدافعين الشباب
يعد جوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج هو أغلى مدافع في اللعبة، لكنه يتطلب مبلغ كبير للتعاقد معه، كذلك ليفرامينتو، أو نونو مينديش.
ولكن هناك بعض الخيارات الجيدة التي يمكن التعاقد معها بمبلغ أقل في البرازيل يوجد سانتوس كايكي، وتقدر قيمته بأقل من ستة ملايين جنيه إسترليني.
نتيجة تاريخية وصراع على القمة .. صلاح بعبع رونالدو الجديد بعد ميسي!
كما يمكن التعاقد مع أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة والذي سيكون له مستقبلًا كبيرًا، ولكن برشلونة يضع شرطًا جزائيًا في عقده.
|لاعب
|العمر
|المركز
|الجنسية
|الفريق
|القيمة
|جوسكو جفاردييول
|19
|DLC
|كرواتيا
|لايبزيج
|£68m
|نونو مينديش
|19
|D/WBL
|البرتغال
|باريس سان جيرمان
|£46m
|لوكا نيتس
|18
|D/WB/AML
|ألمانيا
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|£37m
|تينو ليفرامينتو
|18
|D/WBR
|إنجلترا
|ساوثامبتون
|£34m
|أليخاندرو بالدي
|18
|D/WB/AML
|إسبانيا
|برشلونة
|£28m
|ميجيل جوتيريز
|19
|D/WBL
|إسبانيا
|ريال مدريد
|£26m
|إليا زبارني
|18
|DC
|أوكرانيا
|دينامو كييف
|£24m
|ديفين رينش
|18
|DRLC, DM
|هولندا
|أياكس
|£20m
|ريكاردو كاليفوري
|19
|D/WB/ML
|إيطاليا
|روما
|£14m
|نيانزو كواسي
|19
|DC, DM
|فرنسا
|بايرن ميونخ
|£13m
|كيينث تايلور
|19
|DC, DM, MRLC
|هولندا
|أياكس
|£12m
|أليخاندرو فرانسيس
|18
|DRLC
|إسبانيا
|ريال سرقسطة
|£10m
|تايلور بيليس
|19
|DRC
|إنجلترا
|أندرلخت
|£9m
|أمادو أونانا
|19
|DC, DM
|بلجيكا
|LOSC
|£9m
|رينان
|19
|DLC
|Brazil
|SEP
|£6m
|كايكي
|17
|DC
|Brazil
|SAN
|£2m
فوتبول مانجر 22: أفضل حراس المرمى الشباب
يبدو أن حارس مرمى جينك مارتن فاندرفوردت، على الطريق ليكون من أفضل حراس المرمى في العالم، ولكنه سيكلفك مبلغًا للتعاقد معه لذا الأندية الكبيرة هي فقط وحدها من تستطيع التعاقد معه.
وإذا كانت ميزانيتك محدودة، فيمكنك النظر إلى أندريه جوميش ، أو جافين بازونو على سبيل الإعارة.
|اللاعب
|العمر
|المركز
|الجنسية
|الفريق
|القيمة
|مارتن فاندرفوردت
|19
|GK
|بلجيكا
|جينك
|£16m
|إيفان مارتينيز
|19
|GK
|Spain
|A. Pamplona
|£9m
|جافين بازونو
|19
|GK
|جمهورية أيرلندا
|بورتسموث
|£8m
|لوكاس كانيزياس
|19
|GK
|إسبانيا
|ريال مدريد
|£5m
|جامس ترافورد
|18
|GK
|إنجلترا
|Accrington Stanley
|£5m
|روسلان نيشتشيريت
|19
|GK
|أوكرانيا
|دينامو كييف
|£4m
|أندريه جوميس
|16
|GK
|البرتغال
|SLB
|£3m
|جايدن أودورو
|17
|GK
|هولندا
|ألكمار
|£2m
|أليخاندرو إيتوربي
|17
|GK
|إسبانيا
|أتلتيكو مدريد
|£2m