فواز القرني يكشف حقيقة اشتباكه مع مروان داكوستا

حارس الاتحاد يكشف حقيقة اشتباكه مع زميله قبل مواجهة الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف فواز القرني، حارس مرمى فريق نادي الاتحاد، حقيقة ما تردد حول نشوب مشاجرة بالأيدي بينه وبين زميله المغربي مروان داكوستا مدافع الفريق، استعدادًا لمواجهة الهلال.

ونشرت إحدى الصحف السعودية خبرًا تؤكد خلاله على أن إدارة الاتحاد بصدد معاقبة الثنائي فواز القرني ومروان داكوستا، بعد المشاجرة التي نشبت بينهما.

القرني حرص على نفي كل ما تردد، حيث رد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلًا:

"لا تصدقوا هذه الأخبار أنتم جماهير نادي الاتحاد وليس نادٍ آخر".

الصحيفة السعودية أكدت على أن الإصابة التي تعرض لها القرني في الوجه، جاءت بسبب المشاجرة التي دارت بينه وبين داكوستا.